Mastermind des Serienmeisters heuert laut übereinstimmenden Berichten in München an

Christoph Freund geht nach München. APA/EXPA/JFK

Salzburg – Christoph Freund wird laut übereinstimmenden Medienberichten neuer Sportdirektor von Bayern München. Wie "Sky", "Bild" und der "Kicker" schreiben, soll der 46-Jährige ab dem 1. September die Kaderplanung des deutschen Serienmeisters übernehmen. Die derzeitige Transferphase soll er noch bei den "Bullen" vollenden, die Verträge seien bereits unterschrieben.

Freund hatte in Salzburg einen bis 2026 laufenden Vertrag, über eine etwaige Ablöse ist nichts bekannt. Er löste Ralf Rangnick 2015 als Sportdirektor ab, zuvor war er von 2006 bis 2012 Teammanager und danach Sportkoordinator gewesen. Als Spieler kickte Freund in unterklassigen Ligen.

Salzburg dürfte damit seinen wichtigsten Mann verlieren. Freund war der Architekt zahlloser Meistermannschaften, bewies auch bei der Trainerauswahl oft ein gutes Händchen und verfügt im Ausland über Netzwerk und Ansehen. Er gilt als äußerst heimatverbunden, auch aus dieser Perspektive käme ein Engagement im nahen München gelegen.

Im September 2022 war Freund auch vom FC Chelsea umworben worden. Die Salzburger erteilten ihm allerdings keine Freigabe. "Wie ich bereits in Interviews bestätigt habe, gab es Interesse des FC Chelsea an meiner Person. Wenn ein derart großer Klub anfragt, ehrt das nicht nur mich und die Arbeit des FC Red Bull Salzburg, es ist natürlich auch ein Umstand, der persönliche Überlegungen nach sich zieht", sagte Freund damals, entschied sich aber zum Verbleib bei RB: "Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich beim FC Red Bull Salzburg am besten aufgehoben bin und ein Wechsel für mich nicht infrage kommt." Der FC Bayern war offenbar nun erfolgreicher. (red, sid, 18.7.2023)