Sydney/Auckland – Netflix plant eine Dokumentation über das US-amerikanische Fußball-Nationalteam der Frauen, in deren Mittelpunkt die Jagd nach dem dritten WM-Titel in Folge in Australien und Neuseeland stehen soll. Die Serie soll noch in diesem Jahr erscheinen und befindet sich bereits in der Produktion, teilte der Streaming-Gigant mit. Sie knüpft an andere Netflix-Sportdokus an, darunter "Break Point", das hinter die Kulissen des Tenniszirkus blickt, und "Formula 1: Drive to Survive".

Fuball-WM

Australiens Fußballkapitänin Sam Kerr in einem Match gegen die USA. Netflix plant eine große Doku über das US-Frauenfußballteam, das zu den Favoriten bei der Weltmeisterschaft in Australien zählt. AFP/DAVID GRAY

Das US-Team ist beim am Donnerstag beginnenden Turnier der Favorit auf den WM-Titel – allerdings ist die Konkurrenz groß. Der Datenanbieter Gracenote bezifferte die Wahrscheinlichkeit, dass die Amerikanerinnen im August zum insgesamt fünften Mal auf der größten globalen Bühne reüssieren, mit 18 Prozent. Die Rivalinnen kommen demnach vor allen aus Schweden, Deutschland, Frankreich und England. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Weltmeister aus diesem Quintett kommt, liegt laut Gracenote bei 58 Prozent. (APA, 18.7.2023)