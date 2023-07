Die erste Staffel der Amazon-Prime Serie wird am 20. Juli von 23.05 bis 3.45 Uhr in der ARD ausgestrahlt und zeitgleich in der Mediathek verfügbar sein. Seit knapp einem Jahr ist "Damaged Goods" auf dem Streamingdienst Amazon Prime verfügbar, nun folgt die Free-TV-Premiere in der ARD. Nach der Veröffentlichung im Sommer 2022 gab es auch einige negative Reaktionen, von Zusehenden wie von der Presse. Unter anderem ist die Serie als krampfhaft woke beschrieben worden, außerdem seien die Charaktere ohne richtigen Tiefgang. Über eine zweite Staffel ist nichts bekannt. Vielleicht verhilft die Free-TV-Premiere der Serie zu neuem Aufschwung.

"Damaged Goods" bedeutet so viel wie "beschädigte Ware". Es war das Seriendebüt von Autorin Sophie Passmann, die die Hauptfigur Nola verkörpert. Regie führte Anna-Katharina Maier.DER STANDARD sprach in einem Interview mit Passmann über die Serie.

Von links: Nola (Sophie Passmann), Hennie (Leonie Brill), Hugo (Antonije Stankovic), Tia (Zeynep Bozbay) und Mads (Tim Oliver Schultz) in "Damaged Goods" WDR/Westside/Prime Video/Marc Reimann

Nola startet einen Podcast namens "Damaged Goods", nachdem sie des Psychologiestudiums verwiesen wird. In diesem Podcast erzählt sie nicht nur von ihrem eigenen Leben, sondern auch vom Leben ihrer Freundinnen und Freunde. Ihre Clique, bestehend aus Businessfrau Hennie (Leonie Brill), 'Fuckboy' Mads (Tim Oliver Schultz), Künstlerin Tia (Zeynep Bozbay) und Flugbegleiter Hugo (Antonije Stankovic), meistert das Millennial-Dasein und einhergehende Lebenskrisen mit Humor und Zusammenhalt.

Die fünf kennen sich seit dem Teenageralter, waren sie doch zusammen in Gruppentherapie, alle aus unterschiedlichen Gründen. Und genau so unterschiedlich sind die Charaktere als junge Erwachsene. Dennoch stehen sie sich stets aufbauend zur Seite, geben Beziehungstipps oder reden über Kinderwünsche.

Damaged Goods Offizieller Trailer l Prime Video

Amazon Prime Video Deutschland

Der Ernst des Lebens klopft immer wieder an die Tür, doch so ganz fühlen sich Nola und ihre Clique dafür noch nicht bereit. "Damaged Goods" beschreibt das 'Lost-Sein' der Millennials und sorgt mit pointierten Witzen für gute Unterhaltung! (Eleni Ernst, 20.7.2023)