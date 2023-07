Polen Polen: Mehrere Tote bei Absturz von Kleinflugzeug

In Polen stürzte ein Kleinflugzeug in einen Hangar, wodurch fünf Menschen ums Leben gekommen sind. Acht weitere seien bei dem Vorfall am Montagabend auf einem Flugplatz in der Nähe der Hauptstadt Warschau verletzt worden, zwei von ihnen schwer, sagte ein Sprecher der Warschauer Polizei