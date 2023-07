Die Person betrat offenbar bei einer Ausfahrt in die entmilitarisierte Grenzzone verbotenerweise nordkoreanisches Territorium

Archivfoto von Soldaten aus Südkorea (links) und den Vereinten Nationen an der Demarkationslinie. AFP/ANTHONY WALLACE

Ein US-Bürger hat bei einer Tour in die entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea die Demarkationslinie zu Nordkorea überquert und befindet sich offenbar in nordkoreanischem Gewahrsam. Dies teilte das Kommando der Vereinten Nationen am Dienstag mit.

Die südkoreanische Tageszeitung Dong-a Ilbo berichtete unter Berufung auf die südkoreanische Armee, dass es sich bei der Person um einen US-Soldaten handelte.

"Ein US-Staatsangehöriger, der sich auf einer JSA-Orientierungstour (Joint Security Area, Anm.) befindet, hat ohne Genehmigung die militärische Demarkationslinie in die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) überquert", teilte das U.N.-Kommando auf Twitter mit. "Wir glauben, dass er sich derzeit in Gewahrsam der DVRK befindet und arbeiten mit unseren KPA-Kollegen zusammen, um diesen Vorfall aufzuklären", fügte es mit Bezug auf die nordkoreanische Volksarmee hinzu. (luza, 18.7.2023)