TV Manager Matthias Settele verlaesst TV Markiza nach zehn Jahren

Wien/Bratislava Der österreichische Medienmanager Matthias Settele (56) verlässt nach zehn Jahren das slowakische TV Markiza. Nachfolger wird Peter Gazik, der zuletzt die Mobilfunkunternehmen Yettel in Ungarn und O2 in der Slowakei geleitet hat. Beide Firmen stehen im Eigentum von PPF, der tschechischen Investment Holding von Renate Kellnerova, die zuletzt unter anderem Anteile an der Pro7 Gruppe erworben hat. Settele verlässt Markiza auf eigenen Wunsch.

Der TV-Manager bleibt CME, der Fernsehholding von PPF, die unter anderem Sender in Tschechien (TV Nova), der Slowakei, Slowenien (Pop TV), Rumänien (Pro TV), Bulgarien (btv) und Kroatien (RTL Kroatien) betreibt, in seiner Funktion als Mitglied des CME Editorial Board erhalten, zusammen mit Hans Mahr und Roby Burke. Nach einer kurzen Auszeit wird er mit seiner Firma SetTele Entertainment Beratungsprojekte durchführen und dabei auch mit Partnern zusammenarbeiten.

Markiza ist Marktführer in der Slowakei mit vier Fernsehsendern (Markiza, Doma, Dajto und Krimi), einer Streaming SVod Plattform (Voyo) und diversen Webseiten und social Media Kanelen. Die Sendergruppe erwirtschaftet nach eigenen Angaben rund 120 Millionen Umsatz.

Settele begann seine Karriere 1991 als Redakteur im ORF Landesstudio Wien. Er war Bürochef von Gerhard Zeiler im ORF und bei RTL und hat mit seiner Beratungsfirma SetTele Entertainment in mehr als 20 Ländern als Berater und Interim Manager gearbeitet, als Spezialist für Programm, Nachrichten und Produktion, unter anderem für RTL Group, Time Warner, MTG und ORF. (red, 18.7.2023)