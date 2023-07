"Xbox Live Gold" weicht einem neuen Abo-Modell des Game Pass. Microsoft

"Xbox Live Gold" ist bald Geschichte: Der Onlineservice wird nach knapp zwei Jahrzehnten eingestellt und durch ein neues Angebot ersetzt, wie Microsoft angekündigt hat. Das bedeutet, dass auch das kostenlose Spieleangebot "Games with Gold" eingestellt wird und bestehende Abonnenten automatisch auf "Game Pass Core" umgestellt werden. Ein guter Deal zugunsten der Spielerinnen und Spieler? Das darf bezweifelt werden.

Ein Vorreiter wird abgelöst

Ursprünglich im Jahr 2002 kurz nach dem Start der allerersten Xbox gestartet, entwickelte sich der Dienst "Xbox Live" über die Jahre durchaus zu dem, was man als Gold-Standard für einen Online- bzw. Multiplayer-Dienst auf Konsolen bezeichnen könnte. Im Jahr 2013 führte das Service auch "Games with Gold" ein, bei dem jeden Monat kostenlose Spiele angeboten wurden.

2017 schließlich startete Microsoft den Xbox Game Pass, ein Online-Abo, das es Spielern ermöglicht, für eine unverbindliche Preisempfehlung von mittlerweile rund elf Euro pro Monat eine unbegrenzte Anzahl von Spielen auf Konsolen herunterzuladen. Der Game Pass für PC kostet offiziell rund zehn Euro pro Monat. Unter der Bezeichnung "Game Pass Ultimate" lässt sich beides für knapp 15 Euro pro Monat kombinieren.

"Game Pass Core" startet im September

Am 14. September wird "Xbox Live Gold" aufgelöst und durch "Game Pass Core" ersetzt, "Games with Gold" wird bereits am 1. September eingestellt. Es besteht die Möglichkeit, die "Games with Gold"-Spiele über den Game Pass zu behalten: Xbox-One-Spiele können nur von Game-Pass-(Core-) oder Game-Pass-Ultimate-Abonnenten behalten werden. Xbox-360-Spiele sind von dieser Anforderung ausgenommen und können unabhängig vom Abonnementstatus behalten werden.

Mit "Game Pass Core" will Microsoft eine günstigere Version des Game-Pass-Dienstes anbieten, die es Spielerinnen und Spielern ermöglicht, online gemeinsam zu spielen und eine sorgfältig ausgewählte Sammlung von Spielen anzubieten. Der "Game Pass Core" soll rund sieben Euro pro Monat oder 60 Euro pro Jahr kosten und neben dem Zugang zu Online-Multiplayer 25 Spiele zum Spielen anbieten.

Bestehende Xbox-Live-Gold-Abonnenten werden automatisch am 14. September in den Game Pass Core umgewandelt. Microsoft hat bereits eine Liste von 19 der 25 Spiele veröffentlicht, die ab dem 14. September über den neuen Service verfügbar sein werden. Weitere Spiele sollen vor dem Start des Dienstes ergänzt werden.

Eingeschränkt attraktiv

Ein wenig verwunderlich ist die Preisgestaltung für den Game Pass Core: Für sieben Euro pro Monat erhält man ein ungleich schlechteres Spieleangebot als über den "normalen" Game Pass. Der kostet zwar vier Euro pro Monat mehr, dafür vervielfacht sich auch das Spieleangebot und gewährleistet zudem eine gewisse Rotation der Titel, über die man beim "Game Pass Core" noch nicht viel weiß. Endgültig Geschichte sind mit der Einstellung des alten Dienstes jedenfalls die "kostenlosen" Spiele. (bbr, 18.7.2023)