Lavamünd – Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für den in Unterkärnten geplanten Windpark Lavamünd der Kelag ist abgeschlossen. Die Kärntner Landesregierung segnete in ihrer Sitzung am Dienstag den Bescheid einstimmig ab. Der Windpark soll sieben Windräder mit einer Leistung von insgesamt 40 Megawatt umfassen.

Der neue Windpark soll aus sieben Windrädern bestehen. APA/dpa/Patrick Pleul

Wie Landesrat Martin Gruber (ÖVP) nach der Sitzung sagte, sei der Bescheid 164 Seiten stark und enthalte 176 Auflagen. Die weiteren Schritte blieben dem Projektwerber überlassen. Wann der Baustart erfolgt, ist aber noch unklar, denn der Bescheid könnte noch beeinsprucht werden. Kritik kam am Dienstag von der FPÖ: Windräder seien in Kärnten "nicht verhältnismäßig", Berglandschaft und Almen würden dadurch "unwiederbringlich zerstört". (APA, 18.7.2023)