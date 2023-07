Krebszellen können das Immunsystem täuschen, dagegen geht die Immuntherapie vor. Doch nicht alle sprechen auf diese Behandlung an. Jetzt hilft ein neues Verfahren, geeignete Betroffene besser herauszufiltern. St. Anna Kinderkrebsforschung

Krebs ist immer noch eine Schockdiagnose. Immerhin stellt sie bei sehr vielen Menschen das komplette Leben auf den Kopf. Doch die vergangenen zehn Jahre haben beeindruckende Durchbrüche in der Behandlung von Krebserkrankungen gebracht, wie DER STANDARD hier berichtete. Wesentlich für diesen Erfolg sind die Immuntherapien, durch die das körpereigene Immunsystem wieder in die Lage versetzt wird, entartete Zellen zu bekämpfen. Es wird sozusagen wieder "scharf" gemacht, damit es die "Tarnkappen", unter denen sich die Krebszellen verstecken, erkennt. Es gibt dabei nur ein Problem.

Man kann die Patienten, die gut auf so eine Immun-Checkpoint-Blockade ansprechen, nur sehr schwer identifizieren – bis jetzt. Denn mit einem neuen Verfahren gelingt es nun wesentlich besser, jene Patienten, für die die Therapie ideal ist, herauszufiltern, als das bisher mit Labortests gelungen ist. Man testet das Darmmikrobiom, also die im Darm lebende Bakterienvielfalt der Krebserkrankten. Ein Wiener Biotech-Unternehmen hat ein entsprechendes Verfahren entwickelt, dieses wurde jetzt von österreichischen Onkologen geprüft, und seine Aussagekraft wurde bestätigt. Damit kann es ab sofort viel besser gelingen, diesen Behandlungsansatz, der ein erhebliches Nebenwirkungspotenzial hat und auch mit hohen Kosten verbunden ist, zielgerichtet einzusetzen.

Lösung im Darm

"Das Darmmikrobiom ist mittlerweile ein Hauptakteur für den klinischen Erfolg von Immun-Checkpoint-Inhibitoren geworden. Bisher wurde aber noch keine Mikrobiom-Analysemethode für die Therapieentscheidungsfindung entsprechend validiert", schreibt ein onkologisch tätiges Autorenteam aus Pneumologen, Urologen und Dermatologen der Klinik Floridsdorf (Wiener Gesundheitsverbund) sowie der drei österreichischen Med-Unis in Wien, Graz und Innsbruck in der Fachzeitschrift Cancer.

Das Autorenteam um Arschang Valipour, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf und Leiter des Karl-Landsteiner-Instituts für Lungenforschung und Pneumologische Onkologie, hat die Prognosegenauigkeit des vom Wiener Biotech-Unternehmen Biome Diagnostics GmbH entwickelten Darmmikrobiom-Testverfahrens (BiomeOne) für das Ansprechen von Patienten auf eine Krebsimmuntherapie bestimmt. Bei der Technik wird eine Stuhlprobe an das Unternehmen geschickt, das mittels Erbgutsequenzierung dann die Zusammensetzung des Darmmikrobioms bestimmt und die Ergebnisse rückmeldet. Diese Abläufe dauern rund zwei Wochen.

Für die Studie wurden Stuhlproben von 63 Patienten mit fortgeschrittenen Karzinomerkrankungen (Stadium III oder IV von Melanomen, nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen oder Nierenzellkarzinomen) verwendet. Je nachdem, ob die Kranken auf die Checkpoint-Inhibitor-Therapie ansprachen oder nicht, zeigte sich ein unterschiedliches Spektrum an Darmbakterien: Bei Behandelten mit einer objektiv dokumentierten Wirkung der Behandlung wurden vermehrt sogenannte Oscillospira-, Clostridia-, Lachnospiraceae- und Prevotella-copri-Keime festgestellt. Umgekehrt zeigten sich weniger Keime vom Typ der Sutterella-, Lactobacillales- und Streptococcus-Bakterienfamilien.

"Die Klassifizierung von Patientenproben in dieser Validierungsgruppe nach Ansprechen oder Nichtansprechen ergab eine Sensitivität, also eine Vorhersage eines positiven Behandlungseffektes, von 81 Prozent und eine Spezifität, wann es wahrscheinlich keinen Effekt bei negativem Ergebnis gibt, von 50 Prozent", schreiben die Forschenden.

Deutlich höhere Spezifität

Bei 38 Erkrankten mit nichtkleinzelligem Lungenkarzinom, die häufigste Lungenkrebserkrankung weltweit, schaffte der BiomeOne-Test eine Sensitivität von 78,6 Prozent. Das war zahlenmäßig mehr, als die derzeit routinemäßig verwendete Bestimmung der PD-L1-Oberflächenproteine mit 67,9 Prozent Sensitivität schafft.

Von Anfang an gab es bei der Etablierung der modernen Immuntherapien zahlreiche Versuche, die am besten geeigneten Patienten zu identifizieren. Die Häufigkeit von PD-L1-Oberflächenproteinen auf Gewebeproben wird routinemäßig verwendet. In verschiedenen Studien zeigte sich eine Abhängigkeit der Wirksamkeit von diesem Faktor, aber nur teilweise und längst nicht mit sehr hoher Aussagekraft. Möglicherweise lassen sich die verschiedenen Tests aber auch kombinieren, um eine höhere Vorhersagegenauigkeit zu erhalten.

Das Fazit der Forschenden lautet jedenfalls: "Die Validierung des Tests bei zusätzlichen Anwendungsgebieten und das Erweitern auf andere Interventionen auf der Basis von Mikrobiomanalysen sind jetzt entscheidend, um solche Diagnostika in die Routineanwendung zu bringen." (APA, red, 18.7.2023)