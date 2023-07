Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Es ist Cup-Woche. Das heißt, die ersten Pflichtspiele der neuen Saison stehen an. Rapid wird von Donaufeld am Wiener-Sportclub-Platz empfangen und die Austria ist beim SV Spittal an der Drau in Kärnten zu Gast. Das ist der erste Gradmesser für die neue Spielzeit. Bis jetzt wurde ausschließlich trainiert und viel getestet. Wir analysieren die Testphase beider Teams und ziehen unsere Schlüsse daraus. Auch die beiden zweiten Mannschaften haben die Vorbereitung abgeschlossen und steigen schon am kommenden Wochenende in die Meisterschaft ein. Die Austria-Damen hingegen starten gerade erst in die Vorbereitung, für sie geht die Saison erst Ende August los. Davor gibt es aber auch zahlreiche Testspiele. Das wichtigste: Das Tippspiel ist wieder zurück. Auf den Gewinner im Juli wartet der erst tolle Preis der Saison. Welcher das ist? Hört selbst. Viel Spaß bei der Folge!

Frage der Woche

Was erwartet ihr von Rapid und Austria in der kommenden Saison? (Stefan Novotny Markus Friebis, 18.7.2023)