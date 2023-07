Die ÖVP schießt sich auf Herbert Kickl ein – jeden Tag erklärt ihn jemand aus der Volkspartei für koalitionsunfähig –, lässt aber dabei offen, ob man nicht mit "anderen Personen" bei den Freiheitlichen doch zusammengehen könnte. Das ist schlicht Selbstbetrug (und Wählertäuschung), denn die FPÖ insgesamt ist als Ganzes rechtspopulistisch, in Teilen rechtsextrem und ebenso destruktiv wie Kickl.

Aber die Illusionen der ÖVP sind hier nicht das eigentliche Thema. Auffällig ist seit geraumer Zeit, dass Herbert Kickl selbst für sich in Anspruch nimmt, "das Volk" an sich zu vertreten – im Gegensatz zu den anderen ("Eliten-")Parteien, die das Volk ja nur "verraten".

Spricht „dem System” die Legitimität ab: FPÖ-Chef Herbert Kickl. APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Kickl ernannte sich zunächst in seiner programmatischen und mehr als aufschlussreichen Rede zum 1. Mai selbst zum "Volkskanzler". Nachdem nun Kanzler Karl Nehammer Kickl die Regierungsfähigkeit abgesprochen hatte, schlug Kickl zurück: "Wenn es nach dem Volk ginge, wären Sie, Herr Nehammer, schon längst nicht mehr Bundeskanzler."

Diese Berufung auf das Volk ist ein durchgängiges Charakteristikum aller Rechts-und Nationalpopulisten. Vordergründig ist darunter eine besondere "Volksnähe" zu verstehen. In der wahren Bedeutung heißt das aber einfach, dass der betreffende "Volksführer" die demokratischen Formen und Institutionen auflösen und sich unter Berufung auf einen angeblichen "Volkswillen" zum Autokraten ernennen will. "Volkskanzler" Kickl spricht "dem System" die Legitimität ab und will es durch eine andere Staats-und Regierungsform ersetzen. Vorbild ist dabei Jörg Haiders seinerzeitige "Dritte Republik", in der Kanzler- und Präsidentenamt zusammengelegt, das Parlament stark beschnitten und das Volk mit pausenlosen Plebisziten die Illusion der Mitbestimmung erhalten sollte.

Wenn Rechtspopulisten sich auf "das Volk" (lateinisch "populus") berufen, dann immer auf das sogenannte wahre Volk. Das entsteht durch Ausschluss: Minderheiten, "Eliten", "Multikulti", "Ausländer", liberale "Gutmenschen", kritische Intellektuelle, Oppositionelle, "Kosmopoliten" (meist antisemitisch unterlegt), "Bobos" etc. sind nicht das wahre Volk.

Auch aufseiten der Linken gibt es Tendenzen, ein "wahres Volk" zu definieren – etwa wenn der neue SPÖ-Chef Andreas Babler "unsere Leute" hervorhebt. Doch ist dieser (demokratische) Linkspopulismus keineswegs so rabiat, spalterisch oder latent gewalttätig wie der Nationalpopulismus. Der deutsche Politologe Jan-Werner Müller, Autor eines Standardwerks über Rechtspopulismus: "Es besteht ein großer Unterschied, ob man seine ‚Volkskonzeption‘ als ein mögliches Ideal unter anderen darstellt (und Widerspruch als legitim akzeptiert) oder sich als alleiniger Vertreter der schweigenden Mehrheit präsentiert." Vor allem aber ist die Idee der Rechtspopulisten von einem "wahren Volk" eine Fantasie. Ein völlig homogenes Volk gibt es nicht. Die Konzeption vom "wahren Volk" ist per se spalterisch, ausgrenzend, latent gewalttätig. Wenn Kickl behauptet "Volkskanzler" zu sein, so erhebt er eine Minderheit – und sei sie fast ein Drittel, wie jetzt in den Umfragen – zu einem Anspruch auf Alleinherrschaft. Darum geht es ihm, um nichts anderes. (Hans Rauscher, 18.7.2023)