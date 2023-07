Der Berg ruft – samt Kunstwerken am Wegrand. Beim Festival Sommer Frische Kunst in Bad Gastein gibt es diese auf 1000 Meter Höhe. Hannes Wichmann

Hoch-Sommer-Festival

Das grenzüberschreitende Hoch-Sommer-Festival für zeitgenössische Kunst entführt ins südöstlichste Österreich und den angrenzenden slowenischen Raum. An 14 Orten – in- und outdoor – in der Südoststeiermark, dem Südburgenland und dem slowenischen Prekmurje finden Ausstellungen, Performances und Konzerte statt. Dabei sind Werke von Hans Schabus, Anita Fuchs und Christian Eisenberger. Diverse Bustouren werden auch angeboten. 4. bis 15. 8.

Das grenzüberschreitende Hoch-Sommer-Festival findet im südöstlichsten Österreich und den angrenzenden slowenischen Raum statt. Alfred Lenz

Parallel- Skulpturenpark

Im Rahmen der Salzkammergut Festwochen Gmunden füllt die Wiener Kunstmesse Parallel zu ihrem Zehn-Jahres-Jubiläum den weitläufigen Toscanapark der Stadt mit Skulpturen. Insgesamt werden 35 zeitgenössische Werke entlang des Traunsees sowie um die Villa Toscana gezeigt. Darunter international renommierte Künstler und Künstlerinnen wie Toni Schmale, Cäcilia Brown, Bruno Gironcoli sowie Brigitte Kowanz. Bis 26. August

Der Parallel-Skulpturenpark füllt den weitläufigen Toscanapark in Gmunden mit Skulpturen. Georg Kubla

Festival La Gacilly Baden Photo

Auf einer Länge von sieben Kilometern erstreckt sich das jährliche Festival La Gacilly Baden Photo durch die niederösterreichische Stadt und teilt sich dabei in eine City- und eine Gartenroute auf. Insgesamt werden dort 1500 Fotografien auf Plakatwänden ausgestellt. Die diesjährige Ausgabe widmet sich dem Schwerpunkt "Orient!" und stellt Fotografinnen und Fotografen aus dem Iran, Afghanistan und Pakistan in den Mittelpunkt. Bis 15. Oktober

Auf einer Länge von sieben Kilometern erstreckt sich das jährliche Festival La Gacilly Baden Photo durch Stadt und Garten. Lois Lammerhuber

Sommer Frische Kunst

Das 2011 gegründete Festival Sommer Frische Kunst bespielt den Kur- und Wintersportort Bad Gastein im Nationalpark Hohen Tauern auch 2023 wieder. Auf 1000 Meter Höhe kann Kunst im öffentlichen Raum der anderen Art besichtigt werden. Außerdem findet von 15. bis 22. Juli auch die zugehörige Kunstmesse Art Bad Gastein statt. Die sommerliche Kombi will den Ort als Kunstdestination abseits der Metropolen weiter etablieren. Bis 2. September

Das Festival Sommer Frische Kunst bespielt den Kur- und Wintersportort Bad Gastein im Nationalpark Hohen Tauern. Credit Florian Kolmer

Lichtenfels Sculpture

In unmittelbarer Nähe zur Ruine Lichtenfels und direkt am Ufer des Stausees Ottenstein findet dieses Jahr zum zweiten Mal die Lichtenfels Sculpture statt. Die Outdoorausstellung bietet zeitgenössische Kunst samt Badespaß im Waldviertel. Dieses Jahr fügt sich eine ortsspezifische Installation in Form eines Greenhouse des litauischen Künstlers Augustas Serapinas in die Landschaft ein. Am 22. Juli gibt er eine Tour! Bis 29. Oktober

Die Lichtenfels Sculpture lockt ans Ufer des Stausees Ottenstein. Heuer mit einer ortsspezifischen Installation des litauischen Künstlers Augustas Serapinas. Benedikt von Loebell

Kunstroas 2023

Auf den Almwiesen des Salzburger Großarltals, wo normalerweise Kühe und Schafe weiden, verteilt das neue Projekt Kunstroas zeitgenössische Werke lokaler Künstler und Künstlerinnen, die sich mit der direkten Umwelt beschäftigen. Ein rund zweistündiger Kunstspaziergang mit fünf Stationen führt vom Parkplatz im Talschluss von Hüttschlag zum idyllisch gelegenen Ötzlsee. Zusätzlich kann man sich für Kräuter- und Yogawanderungen anmelden. Bis November

Das neue Festival Kunstroas kann bei einem rund zweistündigen Kunstspaziergang mit fünf Stationen erkundet werden. Clemens Bauder

Palais-Freiluft-Skulpturengarten

Der weitläufige Park des Barockpalais Auersperg im achten Wiener Gemeindebezirk, wo immer wieder Workshops und Pop-up-Märkte abgehalten werden und diverse Gastronomen Speis und Trank anbieten, verwandelt sich auch heuer wieder unter dem Namen Palais Freiluft in einen schicken Skulpturengarten. Für diese Ausgabe wurden Kunstschaffende wie Elisabeth von Samsonow, Ina Loitzl, Tanja Prušnik oder Gert Resinger ausgewählt. Bis 2. September (Katharina Rustler, 19.7.2023)