Dieser Monat bietet serienmäßig so einiges an Abwechslung. Es wird heiter, kulinarisch, mythisch, queer, verträumt und dystopisch

Endlich! Die langersehnte "Heartstopper"-Fortsetzung, die zweite Staffel von "The Bear", die Romanverfilmung "Das Mädchen und die Nacht", die dystopische Serie "Arcadia", die finale Staffel von "Ragnarök", die australische Serie "The Lost Flowers of Alice Hart" und einige mehr.

"Heartstopper 2"

Romatisch, verspielt und anfangs ganz zart erwacht die Liebe bei Heartstopper zum Leben. Nick (Joe Locke) und Charlie (Kit Connor) müssen sich über ihre neue Beziehung klarwerden, während Tao (WIlliam Gao) und Elle (Yasmin Finney) herausfinden wollen, ob zwischen ihnen mehr als nur freundschaftliche Gefühle sind. In der zweiten Staffel erwartet die Charaktere nicht nur der übliche Schulstress, sondern auch ein Schulausflug nach Paris und die Planung des Abschlussballs. Die Serie basiert auf den gleichnamigen Graphic Novels von Alice Oseman und wird besonders für ihre Darstellung der LGBTIQ-Community gelobt. 3.8., Netflix

Heartstopper: Season 2 | Official Teaser | Netflix

Netflix

"The Lost Flowers of Alice Hart"

Vor der Kulisse der australischen Landschaft und einheimischen Blumen ereignet sich eine nicht ganz so blumige Tragödie, die auf dem gleichnamigen Roman Holly Ringlands basiert. Als die neunjährige Alice (Alycia Debnam Carey) ihren missbrauchenden Vater und ihre liebevolle Mutter verliert, lebt sie fortan bei ihrer Großmutter Jane (Sigourney Weaver). Jane leitet eine Blumenfarm, gemeinsam mit anderen Frauen, die von schweren Schicksalen erfasst wurden. Laut der viktorianischen Tradition haben alle Blumen eine Bedeutung, und so wird die Blumensprache Ausdruck von dem, was Alice passiert ist. Doch nicht alle Familiengeheimnisse und Tragödien können durch die Blume gesagt werden. 4.8., Prime

The Lost Flowers of Alice Hart - Official Trailer | Prime Video

Prime Video AU & NZ

"Freiheit ist das Einzigste, was zählt"

Ziel der Instant-Fiction-Serie Freiheit ist das Einzigste, was zählt von Jan Bonny ist es, aktuelle gesellschaftliche Themen fiktiv zu behandeln. Es geht um die Reichsbürger, die das Ziel haben, die deutsche Regierung zu stürzen. Bibiana Beglau spielt Anführer Hans, der seine Mitverschwörerinnen und Mitverschwörer zur Revolution führen will. Ein Spektakel, das es in sich hat und mit beiden Extremen spielerisch umgeht – einerseits brutal und erschreckend, andererseits absurd und satirisch. 4.8., ZDF neo

Bibiana Beglau als Anführer Hans, der die Revolution leiten will. ZDF und Niren Mahajan

"Normal People"

Die Adaption des gleichnamigen "New York Times"-Bestsellers von Sally Rooney hat nun eine deutsche Free-TV-Premiere. Das irische Liebesdrama folgt Marianne (Daisy Edgar-Jones) und Connell (Paul Mescal), deren Wege sich von der Highschool in einer irischen Kleinstadt bis zur Universität in Dublin immer wieder kreuzen. Obwohl die beiden nicht viel gemeinsam haben, fühlen sie sich immer wieder zueinander hingezogen. Eine sensible, psychologisch komplexe und intensive Liebesgeschichte, die am Freitag ihre Free-TV-Premiere hat. 5.8., ZDF neo

NORMAL PEOPLE Trailer German Deutsch UT (2020)

KinoCheck Heimkino

"Only Murders in the Building 3"

Was könnte diese Serie noch besser machen? Genau, Meryl Streep! Die Schauspielerin wird in den neuen Folgen dazustoßen, während Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) und Oliver (Martin Short) wieder einmal mit dem Lösen eines Mordfalls beschäftigt sind. Ben Glenroy (Paul Rudd), der im Finale der zweiten Staffel Mordopfer wurde, wird wohl in Flashbacks immer wieder auftauchen. Hauptsache, das Trio ist zurück. Und Meryl Streep ist dabei! 8.8., Hulu, Disney+

ONLY MURDERS IN THE BUILDING Staffel 3 Teaser Trailer German Deutsch (2023)

KinoCheck Heimkino

"The Paradise"

In einer englischen Kleinstadt um das Jahr 1870 herum eröffnet das Kaufhaus Paradise. Die junge Denise (Joanna Vanderham) bewirbt sich dort um eine Anstellung und lernt den Besitzer des Kaufhauses kennen, Mr. Moray (Emun Elliott). Katherine (Elaine Kassidy) interessiert sich ebenfalls für Mr. Moray, und dieser wiederum hofft auf einen Kredit von Katherines Vater Lord Glendenning (Patrick Malahide). Es geht um Verstrickungen und Wirrungen – und natürlich die Liebe. Die Vorlage ist der Roman Au bonheur des Dames von Émile Zola. Nicht zu verwechseln mit dem Netflix-Thriller "Paradise". 10.8., Arte

The Paradise Trailer

Baker & Taylor

"Painkiller"

Die Serie ist eine fiktive Nacherzählung, die von den Ursprüngen und Konsequenzen der Opioid-Krise und der Einführung von Oxycontin in den Vereinigten Staaten handelt. Painkiller basiert auf dem Buch Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic von Barry Meier und dem Artikel The Family That Built an Empire of Pain von Patrick Radden Keefe. Schuldige und deren Abgründe werden erforscht. Uzo Aduba (Orange is the new Black) und Matthew Broderick (War Games) glänzen in ihren oppositionellen Rollen. 10.8., Netflix

Painkiller | Offizieller Trailer | Netflix

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

"Bad Behaviour"

Als die 25-jährige Joanna (Jana McKinnon) bei einem Event zufällig ihre ehemalige Mitschülerin Alice (Yerin Ha) wiedertrifft, erinnert sie sich an ihre gemeinsame Zeit in einem Wildniscamp eines Mädcheninternats im australischen Busch. Am selben Abend trifft sie auch Portia (Markella Kavenagh), die damals im Camp Joanna und ihre Freundinnen manipulierte und mobbte. Dennoch fühlt sich Joanna nach wie vor zu ihr hingezogen. Es geht um die Vergangenheit und die Gegenwart, das Aufkeimen der Sexualität und Macht. Nach dem gleichnamigen Buch von Rebecca Starford. 11.8., Sky X

"Bad Behaviour" | Trailer | Berlinale 2023

Berlinale - Berlin International Film Festival

"Billions 7"

Rechtsanwalt und treuer Gesetzeshüter Chuck (Paul Giamatti) ist dem Finanzmogul Mike Prince (Corey Stoll) dicht auf den Fersen. Er ist entschlossener denn je, auch anderen Wall-Street-Verbrechern ihre Strafe zuzuführen. Unterdessen versucht Mike sich zu rehabilitieren und für die Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) kehrt wieder zurück, denn er will Rache an Chuck, dafür, dass er ihn ins Gefängnis gebracht hat. Hautnah porträtiert die Serie den Alltag an der Wall Street. Die siebte Staffel ist zugleich die letzte. 12.8., Sky, Paramount+

Billions Season 7 Official Trailer | The Final Season | SHOWTIME

Billions

"Das Mädchen und die Nacht"

Der Schriftsteller Thomas (Ioan Gruffudd) reist an die Côte d'Azur, um an einem Klassentreffen an seiner ehemaligen Schule teilzunehmen. Dort wird er mit den Schrecken seiner Jugend konfrontiert. Thomas und sein Freund Max (Gregory Fitoussy) haben vor 25 Jahren ein Verbrechen begangen, das ans Tageslicht zu kommen droht. Und dann ist da auch noch Vinca (Ivana Sakhno), eine ehemalige mysteriöse wie verführerische Mitschülerin, die damals verschwunden ist. Nach einem Roman von Guillaume Musso. 13.8., ZDF

Vinca (Ivanna Sakhno) ist für die meisten um sie herum verschlossen. ZDF und Francois LEFEBVRE

"The Bear 2"

Der Sandwich-Shop "The Original Beef" soll komplett umorganisiert werden, und das in nur sechs Monaten. Wenn jemand dieser Aufgabe (nicht) gewachsen ist, dann sind es Sydney (Ayo Edebiri) und Carmy Berzatto (Jeremy Allen White). Die beiden wollen in der zweiten Staffel ein Restaurant der Spitzenklasse eröffnen, dafür kämpfen sie mit Bürokratie, Genehmigungen und natürlich der Gestaltung eines perfekten Menüs. Die Crew-Mitglieder müssen einige Entscheidungen treffen. Bob Odenkirk (Better Call Saul) wird in einer Gastrolle zu sehen sein. Es wird kulinarisch, hektisch und chaotisch, aber logisch. 16.8., Disney+

THE BEAR Staffel 2 Trailer German Deutsch (2023)

KinoCheck Heimkino

"Der Auserwählte"

Er hat dieselben Fähigkeiten wie Jesus und ist zwölf Jahre alt. Er heißt Jodie und kommt aus Baja California Sur. Er ist auserwählt. Doch wofür genau? Nachdem er einen tragischen Unfall überlebt, bemerkt der Bub, dass er Kräfte hat, die Jesus ähneln. Daraufhin beginnt eine spirituelle Reise voll Wunder und Erfüllungen für Jodie und seine Freundesgruppe. Eine Coming-of-Age-Geschichte basierend auf dem Buch American Jesus von Mark Millar und Peter Gross. 16.8., Netflix

The Chosen One | Official Teaser | Netflix

Netflix

"Arcadia"

In der dystopischen Serie Arcadia leben die Bewohnerinnen und Bewohner in einem System, in dem sie "Bürgerscores" sammeln müssen, denn alles hängt dort von Status und Klasse ab. Vater Pieter (Gene Bervoets) wünscht sich eine bessere Zukunft für seine Familie in dem Orwell'schen Szenario und manipuliert die Scores seiner Frau und seiner Töchter. Dadurch wird er in die Außenwelt verbannt und seine Familie an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Es beginnt ein Kampf um Status, Macht, Freiheit und vor allem ums Überleben. 15.8., ARD

Der Bürgerscore von Pieters Frau Luz (Lynn Van Royen) wird überprüft WDR/jonnydepony/Maarten De Bouw Photography

"Ragnarök 3"

Zum letzten Mal heißt es: Auf zum Duell zwischen Göttern und Riesen. Gekonnt thematisiert die Serie den Klimawandel und das Erwachsenwerden und hat dabei einen Hang zur nordischen Mythologie. Magne (David Stakston) alias Thor ist der Einzige, der die Familie Jutul (die Riesen) aufhalten kann. Außerdem hat Laurits (Jonas Strand Gravli), die Reinkarnation von Loki, die Seeschlange Jörgmungandr geschaffen. Iman (Danu Sunth) als Liebesgöttin Freyja und weitere Helden werden Magne jedenfalls wieder den Rücken stärken. Eventuell gibt es sogar Nachwuchs, denn laut der Erzählung haben Riesin Saxa (Theresa Frostad Eggesbø) und Magne zwei Kinder. 24.8., Netflix

First Look Clip: Laurits | Ragnarok | Netflix

Netflix Nordic

"One Piece"

Ob die Serie über die meistverkaufte Manga-Reihe aller Zeiten "One Piece" von Eiichrio Oda auch ein "masterpiece" ist? Die Segel sind jedenfalls gesetzt. Der junge Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) bricht zu einem Abenteuer auf hoher See auf. Sein Ziel: den legendären Schatz der Piraten finden, der ihn zum König machen wird. Gemeinsam mit Lorenor Zorro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Lysop (Jacob Romero) und Sanji (Taz Skylar) beginnt eine unvergessliche Reise. Einige Hürden müssen jedoch überwunden werden, Marine-Soldaten und andere Rivalen lauern überall. 31.8., Netflix

ONE PIECE | Official Teaser Trailer | Netflix

Netflix

Vergessen Sie nicht trotz all der abwechslungsreichen Serien, die auf uns zukommen, nach draußen zu gehen und den Sommermonat zu genießen! Frohes Schauen und alles Gute. (Eleni Ernst, 1.8.2023)