19.40 REPORTAGE

Re: Prestigeprojekt Autobahn – Montenegros Deal mit China Die Tara-Schlucht in Montenegro ist die tiefste Schlucht Europas und seit den 70er-Jahren von der Unesco_geschützt. Nun wird Montenegros erste Autobahn von der China Road and Bridge Corporation am Tara-Flussbett gebaut. Bis 20.15, Arte

20.15 ACTION

Tango & Cash (USA, 1989, Andrei Kontscha­lowski) Eine Action-Komödie mit Sylvester Stallone und Kurt Russell! Als Ray Tango und Gabe Cash ermitteln die beiden gegen einen Drogendealer. Dieser lockt sie jedoch in eine Falle, woraufhin sie unschuldig ins Gefängnis müssen. Obwohl sie sich nicht sonderlich leiden können, müssen Tango und Cash nun zusammenarbeiten, denn hinter Gitter lauern weitere Gefahren auf sie. Bis 22.15, Puls 4

20.15 GESELLSCHAFT

Tycoons – Die Macht der Milliardäre In Teil eins, Amerikas Superreiche, geht es etwa um Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, aber auch Kim Kardashian. Alle verkörpern den American Dream. Sie besitzen unglaublichen Reichtum und Einfluss, bezahlen aber fast keine Steuern. Ein Blick auf den Aufstieg der Tycoons in den USA und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Um 21.10 Uhr folgt Teil zwei, Chinas neue Geld-Elite. Bis 21.55, ORF 1

21.00 SCHÖNHEITSWAHN

Die Wahrheit über kosmetische Behandlungen (1) Mehr Schein als Sein: Das Geschäft mit Schönheits-OPs boomt. Mittlerweile sind Eingriffe im Gesicht ohne Skalpell und für weniger Geld möglich. Welche Gefahren lauern hinter diesen Eingriffen, und was macht sie so beliebt? Bis 21.50, ARD Alpha

22.10 LGBTIQ

Bleib bei mir (DE, P, 2022, Marek Kozakiewicz) Nach dem Tod ihrer Mutter will Agniezska ihren jüngeren Bruder adoptieren. Eines muss sie jedoch verheimlichen: ihre Beziehung mit ihrer Partnerin Majka. Wie leben in einem Land, in dem gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht anerkannt sind und homosexuelle Paare keine Kinder adoptieren dürfen? In einem kleinen polnischen Dorf werden die drei trotz allem zu einer Familie. Bis 21.50, Arte

22.30 MAGAZIN

Menschen und Mächte: Die Alliierten in Österreich (3+4/4) In der vierteiligen Dokureihe wird die Zeit der Belagerung durch die vier Besatzungsmächte in Österreich beleuchtet. Im dritten Teil Very British geht es um die britische Besatzung, danach folgt Autriche, mon amour um 23.20 Uhr. Bis 0.05, ORF 2

0.00 IDENTITÄT

Eine Geschichte von Liebe und Verlangen

(F, 2019, Leyla Bouzid) Der algerische Student Ahmed (Sami Outalbali, bekannt aus Sex Education), der in Paris aufgewachsen ist, begegnet der Tunesierin Farah (Zbeida Belhajamor) und fühlt sich zu ihr hingezogen. Er sucht nach einem Mittelmaß, zwischen Idealisierung und Realität, zwischen Kultur und Religion. Zwei junge Menschen mit Migrationshintergrund, die unterschiedlich mit ihren Wurzeln umgehen. Bis 1.40, Arte

Für Ahmed (Sami Outalbali), der seine arabischen Wurzeln nicht kennt, ist die Tunesierin Farah fremd. "Eine Geschichte von Liebe und Verlangen", 0.00 Uhr, Arte. © Blue Monday Productions/ARTE France Cinéma