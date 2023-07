"Bibby Stockholm" Wohnschiff für 500 Migranten legte in Großbritannien an

In Südengland hat ein Schiff zur Unterbringung von 500 Asylsuchenden angelegt. Die "Bibby Stockholm" traf einen Monat später als ursprünglich geplant ein – und just an dem Tag, an dem das von der britischen Regierung geplante neue Asylgesetz die letzte parlamentarische Hürde nahm