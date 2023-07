Neue Schauspieler, neue Roben: Der "Jedermann" hat farbenprächtig am Freitag Premiere. APA/BARBARA GINDL

Am 22. Juli wird es in Salzburg so richtig stressig. Denn auch nach der Jedermann-Premierennacht dräut kein Morgen zum Chillen. Pünktlich um 9.45 Uhr heben Samstagfrüh die Brauchtumsschützen mit ihrem Begrüßungssalut auf dem Residenzplatz alle Langschläfer aus den Federn. Die an räumlich dichtes Geläute gewohnten Festspielstadtbewohner oder -besucher wird das nicht irritieren.

Das sich traditionell zu Festspielbeginn über die ganze Stadt erstreckende Fest zur Eröffnung bietet am Wochenende über achtzig weitere Programmpunkte, einige bereits ausverkauft, auch die Lesungen des neuen Jedermann-Paares.

Apropos, wer zu diesem Zeitpunkt über den aktuellen Jedermann und die neue Besetzung mit Michael Maertens, Valerie Pachner, Sarah Viktoria Frick, Nicole Heesters, Anja Plaschg u. a. schon mitreden will, dem oder der stehen für die Vorstellung der Generalprobe am 20. Juli noch Tickets zur Verfügung.

Wie jedes Jahr ist der Auftakt der Salzburger Festspiele in Etappen eingeteilt. Startet das Programm mit der Ouverture spirituelle sowie der (bereits im Frühling getourten) Musiktheater-Uraufführung Ping Pong am 20. Juli, so findet der eigentliche Festakt zur Eröffnung samt Rede von Nobelpreisträger Anton Zeilinger erst am 27. Juli statt.

Festspielbezirk 2030

Dazwischen, am 22. und 23. Juli, lockt nun das Eröffnungsfest von früh bis spät mit unzähligen Angeboten für alle Bevölkerungsgruppen, einiges bei freiem Eintritt. Mit der Barockwelt können Verkleidungswillige bei einem Shooting im Domquartier auf Tuchfühlung gehen. Diverse Führungen lassen hinter die Kulissen des Festspielbetriebs blicken, drei Ausstellungen widmen sich dem Jahresjubilar Max Reinhardt. Und auch für einige Konzerte, etwa mit dem Landesblasorchester oder dem Ensemble Salzburger Rockerl, gibt es noch Karten.

Wer in die Zukunft blicken will, lässt sich vom kaufmännischen Direktor Lukas Crepaz und dem technischen Direktor Andreas Zechner persönlich das Großprojekt Festspielbezirk 2030 erläutern. Auch ein Gespräch mit Festspielpräsidentin Kristina Hammer über die Zukunft der Festspiele steht im Angebot, geführt vom ehemaligen ORF-Journalisten Hannes Eichmann.

Als Highlight ist das Konzert der US-amerikanischen Jazz-Saxofonistin Lakecia Benjamin mit ihrer Band zu nennen, das am Samstag ab 17 Uhr open air auf dem Alten Markt und bei freiem Eintritt (!) stattfindet. Gleich im Anschluss im Innenhof der Residenz spielt – frei zugänglich – die Militärmusik auf.

Behutsamere Töne gibt es danach in der Kollegienkirche zu hören, mit dem Film Blue des britischen Künstlers Derek Jarman (1942–1994), der in dieser achtzigminütigen filmischen Meditation anhand von Tagebuchnotizen seine Aids-Erkrankung thematisierte. 22. und 23. Juli