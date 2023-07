Jahrelang gab es für die Preise am heimischen Immobilienmarkt ausschließlich eine Richtung: nach oben. Im Vorjahr hat der Markt jedoch eine deutliche Wende hingelegt. Erstmals seit 2016 wurden Wohnungen und Häuser in Österreich nicht mehr teurer, wie der Immobilienpreisindex der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zeigt. Ab dem Frühsommer 2022 zeichneten sich stagnierende Preise ab, zum Jahreswechsel sogar die ersten Preisrückgänge.

Geht es nach der OeNB waren Ende 2022 die Immobilienpreise zu mehr als einem Drittel überbewertet. IMAGO/Frank Sorge

Um einen neuen Einblick zu bekommen, was sich am "österreichischen Immobilienmarkt gerade abspielt", hat das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) Daten des Anzeigenportals immobilienscout24.at von Juni 2018 bis Anfang Juli 2023 analysiert. Mehr als 91 Millionen Einzelannoncen seien darin erfasst, heißt es in der Erhebung. Der aktuelle Umbruch äußert sich laut Wifo besonders dadurch, dass deutlich mehr Eigentumswohnungen, aber auch Häuser zum Kauf angeboten werden. Regionale Unterschiede gibt es in der Entwicklung keine, der Trend verhalte sich österreichweit gleich und sei nicht von einzelnen Marktsegmenten angetrieben.

Preise stagnieren

Zwar zeigten sich bereits im Frühjahr 2022 die ersten Verschiebungen, bei den Preisen kam die Entwicklung allerdings mit einer marktüblichen Verzögerung erst im zweiten Halbjahr an. Nach Statistik Austria und OeNB kommt auch das Wifo in seiner Erhebung zu dem Ergebnis, dass die Immo-Preise seit dem Vorjahr stagnieren. Somit sei der ausgesprochen dynamische Preisanstieg seit Ausbruch der Corona-Pandemie beendet. Große Korrekturen nach unten blieben bisher allerdings aus. Geht es nach den Analysten von Raiffeisen Research werden die Preisrückgänge auch weiter nur moderat ausfallen, da man sich nie in einer "Immobilien-Blase" befunden habe.

Regionale Unterschiede bei der Entwicklung des Angebots gibt es wenige. Screenshot Wifo

Überbewertete Immobilien

Die Meinungen zur einer möglichen Blase gehen auseinander, zu der Bewertung von Immobilien hat aber die Nationalbank eine klare Meinung. Laut OeNB waren die Immobilienpreise in Österreich im vierten Quartal 2022 zu mehr als einem Drittel überbewertet – in Wien waren sie im Schnitt sogar um 39,6 Prozent zu teuer.

Woher kommt überhaupt die Trendwende? "Multiple Schocks haben die Rahmenbedingungen markant verändert", heißt es beim Wifo. Einerseits führen gestiegene Zinsen und die schärferen Regeln bei der Kreditvergabe zu einer komplizierteren Finanzierung – was zu weniger Nachfrage führt.Andererseits sind Baukosten massiv gestiegen, die Inflation ist ebenfalls hoch. Das dürfte die Preise von Bestandsobjekten stabilisieren und zu weiterhin hohen Preisen bei Neubauten führen. "Während die einen Faktoren dämpfende Wirkung haben, treiben die anderen die Preise."

Zinsen und Inflation

Das Wifo geht davon aus, dass Immobilien in nächster Zeit länger am Markt zur Verfügung stehen werden, weil sich die Vermarktung schwierig gestaltet. Wie lang diese Situation anhält oder ob es doch zu Preisrückgängen kommt, hänge von der weiteren Inflations- und Zinsentwicklung ab. Steigen die Zinsen weiter, werden Kredite teurer, und die Nachfrage wird weiter zurückgehen. Das könnte die Preise drücken. (Andreas Danzer, 19.7.2023)