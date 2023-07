Foodtrends auf Tiktok sind von wechselnder Überzeugungskraft: Parmesan auf den Espresso-Martini reiben, darauf kann man getrost verzichten. Während Butter-Boards – Holzbretter mit viel Butter, Honig und diversen Gemüsesorten–als Partyplatte zu servieren zunächst abstoßend klingen mag, aber gar keine schlechte Idee ist.

Der neueste Tiktok-Trend ist zumindest für Österreicherinnen und Österreicher eine Nonanet-Gschicht und lässt sich deswegen gar nicht erst in eine dieser Kategorien einteilen. Denn es handelt sich ums Jausnen. Aber natürlich wird es nicht so genannt. Das Arrangement von unterschiedlichem Käse, Wurstaufschnitt, Gemüse in Snackgröße und ein wenig Obst heißt auf der Social-Media-Plattform "Girl-Dinner", also Abendessen für Mädchen.

"Girl-Dinner", Italo-Version. Getty Images/iStockphoto

Grenzenlose Jause

Die Idee hinter dem Trend ist ein Abendessen für eine Person, das nur aus Snacks besteht, die kein Kochen oder eine großartige Zubereitung abverlangen. Man nimmt einfach das, was man im Kühlschrank findet, und gibt es auf ein Brett oder einen Teller. Wenn der Käse fehlt, kein Problem. Wenn nur mehr zwei Essiggurkerln übrig sind, reicht das. "Girl-Dinner" lässt sich nach persönlichen Vorlieben variieren, es gibt keine Regeln oder Grenzen.

Der Jausentrend hat unter dem Hashtag #GirlDinner bereits mehr als 237 Millionen Aufrufe generiert. Begonnen hat der Hype um das Snackdinner laut "New York Times" mit dem Video von Olivia Maher. Die US-Amerikanerin lud ihr Kurzvideo Mitte Mai auf die Plattform. Darin beschreibt sie ihr Essen, das aus Käse, Brot, Weintrauben und Gurkerln besteht, als "Girl-Dinner". Die Idee sei ihr bei einem Spaziergang gekommen. "Girl-Dinner" deswegen, so Maher, weil sie kein typisches Abendessen zubereiten müsse, wenn ihr Freund nicht zu Hause ist. Wie die "NYT" schreibt, sei das Girl-Dinner eine "bewusste Entscheidung, die Tyrannei des Kochens abzulehnen".

Einige Tiktokerinnen kritisieren den Trend. So seien die Snacks am Abend kein ausgewogenes Essen, außerdem glorifizierten die kleinen Happen am Abend, dass es ausreiche, nur eine kleine Menge zu sich zu nehmen.

Weniger feministisch und ernst nehmen das Konzept "Girl-Dinner" andere Userinnen auf Tiktok. Sie ziehen den Trend durch den Kakao und feiern das minimalistische Kochen: Eine Userin versteht ihr "Girl-Dinner" als Pasta mit Olivenöl und geriebenem Käse, eine andere Tiktokerin kocht Instant-Ramen, während eine andere einfach schlafen geht, anstatt etwas zu essen.

Hätte man das erahnen können, könnte die Brettljause bereits ein viraler Trend sein. (rec, 19.7.2023)