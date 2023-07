Es sind noch zwei Monate bis zu jenem Tag, an dem sich der Tod der jungen Kurdin Mahsa "Jina" Amini in Polizeigewahrsam in Teheran jährt: Aber die iranischen Behörden scheinen sich jetzt schon gegen das mögliche Wiederaufflackern der landesweiten Protestwelle zu rüsten und erhöhen die Repression. Die verhasste Sittenpolizei, die Amini im September 2022 wegen eines "schlampigen" Tragen des Kopftuchs festgenommen und misshandelt hatte, kehrt nun auf die Straßen zurück. Das wurde zu Wochenbeginn offiziell von einem Polizeisprecher bekanntgegeben.

Frauen in Teheran: dezent gekleidet, aber ohne Kopftuch. Nun müssen sie auf den Straßen wieder die Sittenwächter fürchten. via REUTERS/WANA NEWS AGENCY

Parallel dazu wurde eine Umfrage veröffentlicht, wonach eine Mehrheit der Iraner und Iranerinnen hinter den islamischen Kleidungsvorschriften steht. Das Ganze geschieht demnach "auf Verlangen des Volkes".

Sicher ist, dass der Hijab Teil der Identität des Regimes geworden ist, der sichtbarste ideologische Marker. Videos wurden in Umlauf gebracht, auf denen "normale Bürger" Frauen ohne Kopftuch zurechtweisen und bedrohen. Wenn sie Freiheit wollten, könne man auch Räuber und Vergewaltiger freilassen, die würden den Frauen schon zeigen, was Sache ist, hört man einen Mann sagen. Allerdings hat sich die Regierung inzwischen von diesem Video distanziert.

Kein Weg zurück

Die feministischen Proteste sind zwar zuletzt seltener geworden, aber das Regime schafft es trotzdem nicht, alle Frauen zu der Routine von vor der Protestwelle zurückzuzwingen. Weiterhin tragen in der Öffentlichkeit manche keinen Hijab und missachten auch andere Vorschriften. Es gibt vereinzelt sogar kurze Röcke und aufblitzende Bauchnabel. In den vergangenen Jahren hatten sich vor allem in den Städten Frauen mehr Freiheiten genommen. Nach dem Amtsantritt der Regierung von Ebrahim Raisi im Sommer 2021 waren jedoch die Zügel straffer angezogen worden. Gleichzeitig wurden Unmut und Widerstand größer.

Das Regime reagierte mit einer Mischung aus Brutalität und dem Umwerben von nicht so hartgesottenen Regimegegnerinnen. Die Patrouillen der Sittenwächter mit ihren berüchtigten Vans wurden von den Straßen abgezogen. Eine Bemerkung des Generalstaatsanwalts im Dezember 2022, dass die Moralpolizei "gestoppt" sei, war von manchen ausländischen Medien fälschlicherweise so interpretiert worden, dass sie aufgelöst wurde. Hardliner beklagten daraufhin, dass der Staat die Aufweichung der Moral zulasse.

Schlechtes verbieten, Gutes gebieten

Die Religionspolizei Gasht-e Ershad, deren Aufgabe ist, das "Schlechte zu verbieten und das Gute zu gebieten", und die institutionell direkt beim religiösen Führer angesiedelt ist – sie ist kein reguläres Polizeikorps –, wurde nie infrage gestellt. Das Regime setzte, um die Straßen zu beruhigen, in der letzten Zeit auf andere, jedoch nicht minder harte Mittel gegen Sünderinnen gegen die öffentliche Moral.

Autobesitzer, in deren Fahrzeug eine unverschleierte Frau beobachtet wurde, erhielten Verwarnungen, Geschäftsinhaber, die solche Frauen bedienten, drohte der Entzug der Lizenz. Auf Twitter häuften sich die Berichte von Festnahmen und langen Vernehmungen bei Verstößen. Die Polizei kommt direkt zu den Menschen nach Hause.

Und nun wird sie wieder junge Frauen, die aufmucken, vor den Augen der Öffentlichkeit verschleppen. Laut Middle East Eye gibt es jedoch auch unter Regimebefürwortern die Ansicht, dass sich das als völlig kontraproduktiv erweisen könnte. Ein früherer Offizieller wird zitiert, der von "selbstdestruktiven Tendenzen" spricht. Die Proteste könnten dadurch erst recht wieder angefacht werden. Auch das Parlament dürfte übergangen worden sein – das aber ohnehin von Hardlinern dominiert wird.

Am 1. März nächsten Jahres finden die nächsten Parlamentswahlen statt. Bereits die Präsidentenwahlen im Juni 2021 waren von der obersten Führung streng orchestriert und alle ernsthaften Gegner des konservativen Raisi von der Kandidatenliste entfernt worden. Angesichts des Alters und Gesundheitszustands von Religionsführer Ali Khamenei soll nicht dem Zufall überlassen werden, wer den Übergang in die Post-Khamenei-Ära organisiert. Der 84-Jährige steht der Islamischen Republik seit 1989, dem Todesjahr von Revolutionsführer Khomeini, vor.

Alkoholvergiftungen

Das Regime ist aber teilweise mit einer Bevölkerung konfrontiert, die ganz anders leben will. Amwaj Media meldet, dass in der letzten Zeit Alkoholvergiftungen zunehmen beziehungsweise solche, die schwer genug sind, um vom Gesundheitssystem wahrgenommen zu werden. Die meisten der alkoholischen Getränke, die im Iran konsumiert werden, werden im Untergrund hergestellt, oft auch mit dem gefährlichen Methylalkohol. Es gibt immer wieder Tote. Von den Behörden wird ein Anstieg bestritten. Illegaler Booze ist auf alle Fälle ein Riesengeschäft. Die Hardliner-Tageszeitung Farhikhtegan beziffert den jährlichen Umsatz mit umgerechnet fast zwei Milliarden Euro. Der Iran hat auch ein starkes Drogenproblem – wie viele Staaten der Region.

Die Proteste sind an den angesichts der Repression in den meisten Orten ausgedünnt, aber in der östlichen Provinz Sistan-Belutschistan versammeln sich weiterhin wöchentlich Angehörige der sunnitischen Minderheit. Die Gefahr für das Leitbild dieser friedlichen Revolte, den Geistlichen Molavi Abdolhamid Esmailzahi, scheint zu steigen, seit am 8. Juli eine extremistische sunnitische Gruppe, die Jaysh al-Adl, in Zahedan einen Anschlag auf eine Polizeistation verübt hat. Seit September verschwinden immer wieder Geistliche. Molavi Abdolhamid gilt als der geistliche Führer von etwa zwei Millionen Menschen, wohl deshalb haben sich die Behörden noch nicht an ihm vergriffen. (Gudrun Harrer, 18.7.2023)