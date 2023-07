Vorwurf PR-Manager tritt nach Sexismusvorwürfen zurück Manager soll Managerinnen belästigt haben. Er weist Vorwürfe zurück, Rücktritt von Interessensvertretung soll Aufklärung ermöglichen

Serienfavoriten Was schauen Sie, Michael Ostrowski? Auf Servus TV macht der Schauspieler Lust auf Urlaub. In der Serie "The White Lotus" schaut er Menschen in den Ferien zu

Errata Unsere Fehler: Die Haut der Landeshauptfrau, der Schatz im Wal Wir haben wieder "Kleiner Fehler, große Wirkung" und "Finde den Fehler" gespielt

Aufarbeitung Erster Todestag: Puls 4 zeigt Doku "Der Fall Kellermayr – Mit tödlichen Grüßen" Die Ausstrahlung ist am 27. Juli geplant. Auch ORF-"Am Schauplatz" widmet sich ein Jahr nach dem Suizid der Ärztin dem Hass im Netz

TV ProSiebenSat.1Puls4 spart beim Personal und investiert in Innovation Externe Sachkostenreduktion und Abbau von bis zu 35 Stellen - Fokus auf Streamingplattform Joyn

Slowakei TV-Manager Matthias Settele verlaesst TV Markiza nach zehn Jahren Scheidet auf eigenen Wunsch aus, Nachfolger wird der slowakische Mobilfunk Manager Peter Gazik

Trash-TV RTL+ lässt Paare sexuelle Fantasien ausleben In der Realityshow "Stranger Sins" begeben sich von Sexcoaches begleitete Paare auf eine "erotische Reise"

Switchlist "Universum", "Der Rausch" und "Twinni": TV-Tipps für Dienstag Wie sich Diabetes Typ 2 zur Volkskrankheit entwickelt, "Willkommen Österreich" und eine Doku über die politische Lage in Bosnien-Herzegowina, mit Radiotipps

Frauenfußball Fußball-WM: Netflix will vor 2024 Doku über US-Frauen herausbringen Dokumentation über das US-amerikanische Fußball-Nationalteam der Frauen im Stil von "Formula 1: Drive to Survive"

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!