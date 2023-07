Wirecard war ein Börsenstar, das Liebkind von Anlegerinnen und Anlegern, doch die Geschichte resultierte im spannendsten Kriminalfall der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Seit Dezember läuft in München der Prozess unter anderem gegen den ehemaligen Chef Markus Braun. Von der schillerndsten Figur in der Sache fehlte bis vor kurzem jede Spur: Jan Marsalek. Der ehemalige Finanzchef ist auf der Flucht, Medienberichten zufolge soll er sich in Russland aufhalten, bestätigt wurde das aber nie.

Jan Marsalek soll sich in Russland aufhalten, bestätigt wurde das aber nie. APA/AFP/Police Munich/HANDOUT

Nun hat er sich über seinen Verteidiger schriftlich an das Landgericht München gewendet und zum Verfahren Stellung genommen, berichtet die Wirtschaftswoche. Sowohl Sprecher der Staatsanwaltschaft als auch des Gerichts hätten das bestätigt, jedoch zum Inhalt des Schreibens nicht Stellung bezogen. Marsalek soll nicht auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe eingegangen sein, heißt es im Medienbericht. Allerdings soll er zu verstehen gegeben haben, dass das Drittpartnergeschäft des Konzerns existiert habe.

1,9 Milliarden fehlten

Zur Erinnerung: Im Juni 2020 hat es Wirecard zerrissen, weil 1,9 Milliarden Euro aus dem Drittpartnergeschäft gefehlt haben. Laut Staatsanwaltschaft hat es dieses Geschäft nie gegeben, Braun bestreitet das. In Justizkreisen heißt es laut Wirtschaftswoche überdies, dass Marsalek in dem Schreiben vor allem Oliver Bellenhaus belastet. Dieser war lange Zeit Dubai-Statthalter für Wirecard und ist nun der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Warum sich Marsalek genau jetzt zu Wort meldet, ist unklar. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass er sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal melde.

Vom Börsenstar wurde Wirecard zum Skandalkonzern. APA/dpa/Peter Kneffel

Die Staatsanwaltschaft wirft Braun und zwei weiteren Angeklagten Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und Betrug vor. Eine kriminelle Bande um Braun habe jahrelang die Bilanzen des einstigen Dax-Konzerns gefälscht und das Trugbild eines erfolgreichen Unternehmens gezeichnet. Drittpartnergeschäft Das Geschäft mit der Abwicklung von Zahlungen für Partner vor allem in Asien machte einen Großteil des Umsatzes und praktisch den gesamten Gewinn von Wirecard aus. Dafür hätten Braun und seine Komplizen milliardenschwere Geschäfte mit sogenannten Drittpartnern (Third-Party-Acquirers, TPA) erfunden und mit erfundenen Gewinnen die Kreditgeber des 2020 zusammengebrochenen Dax-Konzerns um 3,1 Milliarden Euro geprellt. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (and, 18.7.2023)