Ihre Torquote erinnert an jene von Cristiano Ronaldo. 126 Tore in 167 Spielen, das ergibt laut ÖFB-Statistik 0,75 Tore pro Match. Während der 38-jährige portugiesische Superstar in Saudi-Arabien sein Tor- und nicht zuletzt auch das Bankkonto weiter aufstockt, hat die 23-jährige Alina Eberstaller ihre Fußballschuhe bereits an den Nagel gehängt. "Es war eine schwere Entscheidung, weil mich das seit meinem 13. Lebensjahr begleitet", sagt Eberstaller, die viele Jahre in Melk und in den letzten drei Jahren für den Wiener Sportclub stürmte. "Es ist sich beruflich nicht mehr ausgegangen."

Alina Eberstaller debütierte 2022 als Fußball-Kommentatorin. Jetzt wartet die WM. ORF/Hans Leitner

In der Zweiten Bundesliga in Österreich lässt sich kaum Geld verdienen, zumindest nicht bei den Frauen, auch wenn der zeitliche Aufwand beträchtlich ist: "Es wird immer professioneller. Wir haben viermal Training in der Woche und am Wochenende das Spiel, das geht sich nicht mehr aus, und ich habe beschlossen, dass mir der Job wichtiger ist." Der Job, das ist jener in der Sportredaktion des ORF.

Alina Aberstaller ging bis Juni 2023 für den Wiener Sportclub auf Torejagd. Wiener Sportclub

Mindestens drei Spiele live

Eberstaller wird ab Donnerstag, wenn die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland beginnt, neben Anna Theresa-Lallitsch die zweite Frau im ORF sein, die WM-Fußballspiele kommentiert. Ihr erstes Match ist am 28. Juli Argentinien gegen Südafrika. Anpfiff ist um 1.50 Uhr. "Den ersten Tag macht man meistens durch, dann kommt man eh in den Rhythmus rein", sagt sie über die Crux mit der Zeitverschiebung. In der Gruppenphase kommen noch zwei weitere Spiele dazu.

Eberstaller ist derzeit noch freie Mitarbeiterin in der Sportredaktion des ORF. Zum Sender kam sie über ein Praktikum, das sie 2021 absolviert hatte. Ihr Debüt als Kommentatorin feierte sie im Herbst 2022 beim Frauen-Bundesligaspiel Austria Wien gegen die Vienna. Es endete übrigens 1:1. ORF Sport+ zeigt in jeder Runde ein Match live.

Auch wenn sich Eberstaller mit Anna-Theresa Lallitsch und Erwin Hujecek abwechselt, ist das zeitlich ein ziemlicher Stunt. "Die Bundesligaspiele, die ich kommentiert habe, waren meistens zur selben Zeit wie meine eigenen Spiele", erzählt Eberstaller. "Ich bin mit dem Zug etwa nach Vorarlberg vorgefahren, habe dann dort im ORF-Landesstudio das Bundesligaspiel kommentiert und bin dann direkt ins Hotel zu meiner Mannschaft gefahren, damit ich dort am nächsten Tag mein eigenes Match spielen kann."

Ob es ein Vorteil ist, wenn man selbst aktiv ist? "Einerseits schon, weil man einen anderen Blick für Spielzüge hat, sich in gewisse Szenen mehr hineinversetzen und besser antizipieren kann. Andererseits ist es aber schwierig und im ersten Moment unangenehm – etwa bei einem Bundesligaspiel aus Österreich –, weil ich viele Spielerinnen persönlich kenne und gegen einige selbst gespielt habe." Das müsse man aber trennen und professioneller Distanz an den Tag legen.

Dicke Haut gefragt

Eberstaller studiert nebenbei Lehramt Sport und Deutsch. Letzteres hat sie bereits abgeschlossen, Sport dauert noch etwas. Ein Kreuzbandriss und weitere Verletzungen haben sie für ein Jahr außer Gefecht gesetzt. Unterrichten möchte sie dennoch nicht, denn ihre Leidenschaft gehört dem Sportjournalismus. Und hier vor allem dem Frauenfußball, aber nicht nur. "Ich habe mir nicht bewusst das Ziel gesetzt, Männerspiele zu kommentieren, aber es wird wahrscheinlich einmal Thema werden."

Angst vor einem Shistorm, wie ihn ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann nach dem Champions-League-Finale erlebt hatte, hat sie nicht, aber: "Es muss einem bewusst sein, dass man eine dicke Haut braucht, weil im Männerfußball ein noch kritischeres Auge auf einen geworfen wird." Fehler würden bei Frauen stärker geahndet.

Bei der WM drückt sie England die Daumen. Nach dem EM-Titel 2022 im eigenen Land hätten sie die Euphorie mitgenommen. Frauenfußball erlebe einen Hype: "The Lionesses ist zu einer Marke geworden." Wie Eberstaller vielleicht auch bald eine ist. (Oliver Mark, 19.7.2023)