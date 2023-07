Geht es nach dem Willen der Vereinten Nationen und zumindest Teilen der EU, sollen bis 2030 dreißig Prozent der Weltmeere unter Schutz und zehn Prozent davon unter strengem Schutz stehen. Für die Bestimmung jener Regionen, die am wichtigsten für die Biodiversität der Meere sind, werden dringend Daten gebraucht – auch und besonders zu großen Meeresbewohnern. Ein internationales Projekt unter österreichischer Leitung will Informationen zu Walen liefern – mithilfe von Umwelt-DNA und der Öffentlichkeit.

Blauwale schwimmen jedes Jahr Tausende von Kilometern. Wo genau sie sich aufhalten und wie viele es von ihnen noch gibt, ist nur in Ansätzen bekannt. imago images/Nature Picture Library

Wale sind hochmobile Tiere: Blauwale etwa verbringen den Winter und damit die Fortpflanzungszeit in gemäßigten und subtropischen Meeren, während sie sich im Sommer in den nahrungsreichen polaren Ozeanen aufhalten. Dazwischen liegen tausende Kilometer, und das Meer ist enorm groß. Da sind auch riesige Tiere nicht so einfach zu finden.

Geheimnisvolle Tiere

Daher weiß man nur sehr wenig über Blauwale – auch nicht, wie viele es von ihnen gibt: Bestandsschätzungen reichen von 5000 bis 15.000 fortpflanzungsfähigen Individuen weltweit. Auch über andere Walarten ist das Wissen oft dürftig. Dabei wäre es wichtig, ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, Nahrungsökologie und Populationsgrößen genauer zu kennen, um die Meeresbewohner wirksam schützen zu können.

Forschung an Walen wird mit allerlei Methoden betrieben, wie Flossenmarkierungen, Drohnen, Besenderung oder Unterwasserakustik. Auch werden von auftauchenden Individuen Gewebeproben genommen. Das alles ist jedoch extrem aufwendig und die so gewonnenen Daten daher nicht allzu dicht gesät.

Im Rahmen des kürzlich gestarteten EU-Projekts eWHALE, das vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert wird, wollen Wissenschaftsteams aus Österreich, Portugal, Frankreich, Italien, Irland, Norwegen und Island dem Problem nun mit einer anderen Methode zu Leibe rücken, nämlich mittels Umwelt- oder eDNA (environmental DNA). Geleitet wird das Projekt von Bettina Thalinger vom Institut für Zoologie der Universität Innsbruck.

Spurensuche mit Umwelt-DNA

Umwelt-DNA ist eine Methode, die in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Die Idee dahinter ist vergleichbar mit dem, was man aus Krimisendungen kennt: Nicht nur ein menschlicher Täter, sondern jedes Lebewesen verliert ständig Haare, Hautschuppen, Ausscheidungen und andere Zellen, die sein Erbmaterial enthalten.

Blauwale sind nur selten an der Oberfläche zu sehen. REUTERS

Diese Hinterlassenschaften können aus Luft-, Boden- oder Wasserproben herausgefiltert werden und lassen sich dank neuer molekularbiologischer Methoden und Referenzdatenbanken der jeweiligen Tierart oder zumindest Organismengruppe zuordnen. Auf diese Weise kann rasch und kostengünstig erhoben werden, ob eine bestimmte Spezies in einem Gebiet überhaupt vorkommt.

Im Zuge von eWHALE sollen jedoch nicht nur Wissenschafterinnen und Wissenschafter Proben sammeln: Vielmehr wurden auch fünf professionelle Anbieter von Walbeobachtungen im Nordostatlantik und im Mittelmeer für das Projekt gewonnen.

Private Walbeobachtung

"Die Whalewatcher sind so gut wie jeden Tag draußen", erklärt Thalinger, "und sie haben das perfekte Publikum: Die meisten Leute, die bei so einer Tour mitfahren, sind an der Natur interessiert und wollen bei ihrem Schutz helfen." Derzeit werden die 50-Liter-Behälter mit Meerwasser allerdings noch von der Besatzung in unmittelbarer Nähe von Walen gefüllt und an Bord gezogen, und zwar so rasch wie möglich. Eile ist geboten, denn eDNA zersetzt sich rasch. Die Probe wird dann an Bord filtriert und mittels einer Pufferlösung fixiert. Die Analyse erfolgt anschließend im Labor.

Das heurige Jahr ist eine Art Pilotphase: Bei den Walbeobachtungstouren werden zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten eDNA-Proben genommen: wo Wale auftauchen, wo sie abtauchen, direkt danach, zehn Minuten nach der Sichtung. Zusätzlich nehmen Forschende im Rahmen von eigenen Fahrten in demselben Gebiet Gewebeproben der Tiere.

Großflächiges Monitoring

Durch die Zusammenführung der beiden Methoden soll ein einfaches Protokoll entstehen, mit dem ab nächstem Jahr eine große Kampagne gestartet werden soll: "Wir wollen so viele eDNA-Proben wie möglich nehmen", erklärt Thalinger. "Im Idealfall kann das die Kundschaft der Walbeobachtungsfirmen machen." Wie sich bei einem Probelauf auf den Azoren gezeigt hat, sind die Voraussetzungen dafür gegeben: "Die Leute sind sehr interessiert."

Für die Sammlung von Proben sollen auch Privatpersonen beim Whale Watching miteinbezogen werden. AFP/GUILLERMO ARIAS

Die Auswertungen sollen sich allerdings nicht auf das prinzipielle Vorhandensein bestimmter Walarten in einem Gebiet beschränken. Tatsächlich hofft Thalinger, damit ein EU-weites Monitoring zur Verfügung stellen zu können. Derzeit arbeiten die Forschenden im Projekt eWHALE mit Hochdruck daran, nicht nur die Präsenz einer Art mit eDNA nachzuweisen, sondern daraus auch populationsökologische Daten wie etwa Verwandtschaftsverhältnisse zu ermitteln.

Ein absoluter Meilenstein wäre es laut Thalinger auch, wenn über die Wasserproben die Identifizierung von Individuen gelänge. Dann könnte in den nächsten Jahren eine eDNA-Datenbank mit den molekularen Nachweisen angelegt werden, mit der in Zukunft auch Veränderungen etwa im Zuge des Klimawandels dokumentiert werden könnten. Ob das gelingt, ist noch ungewiss.

Auch Haie im Fokus

In jedem Fall soll es bei den Proben nicht ausschließlich um Wale gehen, sondern auch um deren Beutetiere. Zusätzlich gibt es einen Fokus auf Haie: Zu manchen Arten, wie Herings- oder Walhai, hat die EU nämlich laut Thalinger kaum Daten, was ihren Schutz erschwert. "Die Wale als charismatische Arten sind unsere Eintrittskarte für viele andere Lebewesen im Meer", erklärt die Biologin. Nebenbei soll auch die Involvierung von Laien bei dem Projekt das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Artenvielfalt steigern.

Und wie kommt man als Bewohnerin eines Binnenlandes darauf, sich ausgerechnet mit Wal-DNA zu beschäftigen? Die Idee dazu stammt von Michael Traugott, Leiter der Abteilung angewandte Tierökologie an der Uni Innsbruck, der auf diese beim Whalewatching auf den Azoren kam. Für Thalinger erfüllt sich damit ein langgehegter Wunsch: "Mit Walen zu arbeiten war schon ein Kindheitstraum von mir." (Susanne Strnadl, 23.7.2023)