Die Vita von Erzherzog Ferdinand Maximilian ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Als jüngerer Bruder von Kaiser Franz Joseph I. blieb ihm die Rolle des Monarchen im Habsburgerreich zwar verwehrt. Als Maximilian I. ließ er sich im Zuge von Frankreichs kolonialen Bestrebungen jedoch zum Kaiser von Mexiko krönen – eine Episode, die dort mit seiner Hinrichtung im Jahr 1867 endete.

Maximilian I. von Mexiko trifft im Jahr 1865 eine einheimische Delegation des Kikapú-Stammes, wie dieses Gemälde des französischen Malers Jean-Adolphe Beaucé dokumentiert. Jean Adolphe Beaucé, Public doma

Bemerkenswert ist auch, dass ihm ein respektvoller Umgang mit der indigenen Bevölkerung Mexikos nachgesagt wird. Dem romantischen Bild des "edlen Wilden" verhaftet, empfing er sogar indigene Delegationen und glaubte, die soziale Lage der Indios verbessern zu können. Aber auch sein Gegenspieler, der Republikaner Benito Juarez, war indigener Abstammung.

Maximilians "Mexiko-Abenteuer" drängt sich als prominentes Beispiel auf, wenn man über Berührungspunkte zwischen dem Habsburgerreich und dem indigenen Amerika nachdenkt. Obwohl die kolonialen Aktivitäten vergleichsweise gering waren, gab es doch eine Vielzahl von Begegnungen von Vertretern dieser so getrennt erscheinenden Sphären.

Gold und Federn

Die ersten Kontakte der Habsburger-Höfe mit dem indigenen Amerika entstanden durch Gold- und Federschmuck, der zumeist über Spanien nach Europa gelangte. Die Objekte wurden mit Begeisterung aufgenommen. "Bald ist eine regelrechte Industrie in Europa entstanden, die sich der Produktion von Nachahmungen widmete", erklärt der Historiker Jonathan Singerton. Der Forscher organisierte vor kurzem an der Universität Innsbruck eine Konferenz zum Thema. Federn seien im Stil der Azteken und anderer indigener Vorbilder gefärbt worden. Sie hätten als Dekor für Rüstungen und als Sammlerobjekte gedient.

Eine indigene Frau, porträtiert von George Catlin im Jahr 1830. IMAGO/Heritage Images

Die Zahl der direkten – und oft konfliktbehafteten – Kontakte zwischen Abkömmlingen des Habsburgerreichs und des indigenen Amerika nahm im 17. Jahrhundert zu, als Missionare in die Neue Welt aufbrachen. Der Jesuit Joseph Stöcklein veröffentlichte Anfang des 18. Jahrhunderts in seinem Neue Welt-Bott ("Neue-Welt-Bote") Briefe von Missionaren aus allen Erdteilen.

"Von der indigenen Bevölkerung wurde in den Berichten durchwegs ein negatives Bild als ‚Wilde‘ und ‚Gottlose‘ gemalt", resümiert Singerton. Die Inhalte hielten aber Einzug in die europäische Kultur. "In Österreichs Kirchen finden sich heute noch 300 Altar-Allegorien, die auf diese Begegnungen zurückgehen. Die Abbildungen zeigen halbnackte Personen, Federschmuck oder Krokodile", sagt der aus Wales stammende Historiker, der zuletzt von der Uni Innsbruck zur Freien Universität Amsterdam gewechselt ist.

Erfolgreiche Rückkehrer

Bücher von Rückkehrern konnten sehr erfolgreich werden. Ein berühmtes Beispiel dafür liefert der Jesuit Martin Dobrizhoffer, der Missionar im heutigen Paraguay war. "Nach Auflösung des Ordens wurde er Priester am Hof Maria Theresias, wo seine Geschichten über die ‚Wilden‘ sehr beliebt waren", erzählt Singerton. "Sein Buch wurde zum Bestseller mit Übersetzungen ins Englische und Französische."

Der erste Beamte der Habsburgermonarchie, der sich in den USA mit indigenen Vertretern traf, war übrigens Baron Frederick Eugene de Beelen-Bertholff, der in den 1780er-Jahren aktiv war. Es ist überliefert, dass es zu einer Zusammenkunft mit Vertretern der Oneida in New York kam.

Singerton selbst forscht zur Tätigkeit der 1829 gegründeten Leopoldinen-Stiftung, die für das Kaisertum Österreich Finanzmittel und Missionare nach Nordamerika schickte. "Die Organisation war eine Antwort auf die Angst der Geistlichen in der Neuen Welt, dass der Glaube unter den Auswanderern verloren gehen könnte", sagt der Historiker. Missioniert wurde auch unter der indigenen Bevölkerung, besonders bei Völkern der Anishinaabe im Gebiet der Großen Seen.

Problematische Stereotype

"Ich untersuche, wie Ideen von Modernität unter der indigenen Bevölkerung verbreitet werden sollten. Beispielsweise wollten die Missionare einen neuen Zeitrhythmus einführen, der das Hören auf die Kirchenglocken, regelmäßiges Beten und einen kirchlichen Kalender vorsah", erklärt Singerton. "Diese Bemühungen waren aber nicht besonders fruchtbar und führten immer wieder zu Streit mit den Indigenen, die diese Praktiken nicht nachvollziehen konnten."

Im Lauf des 19. Jahrhunderts bekamen breite Bevölkerungsschichten in Europa erstmals Gelegenheit, Indigene von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Es war die Zeit der Wanderausstellungen und Buffalo-Bill-Shows, die auch durch das Habsburgerreich tingelten. "Die stereotypen und abwertenden Perspektiven, die dabei gezeigt wurden, sind äußerst problematisch", sagt Singerton. "Doch bei den vorgeführten ‚Indianern‘ handelte es sich häufig nur um verkleidete Europäer. Es ist sogar die Bestätigung eines Universitätsprofessors erhalten, der in einem Zeitungsinserat bestätigt, dass bei einer Schau tatsächlich ‚echte Indianer‘ dabei sind."

Globale Perspektive

Im Rahmen der Tagung "Habsburg Encounters with Native America", die vom Botstiber Institute for Austrian-American Studies unterstützt wurde, habe man das Feld der österreichisch-amerikanischen Beziehungen über die üblichen Themen hinaus erweitern wollen. Ein weiterer Fokus der Tagung war laut Singerton, universitäre Forschung und Museumsarbeit zu vernetzen.

"Die amerikanische Geschichte ist ohne ihre indigene Bevölkerung nicht vorstellbar. Gleichzeitig wollten wir auch alle Kulturkreise berücksichtigen, die im Habsburgerreich vertreten waren", fasst der Forscher zusammen.

Neue Verbindungen

Für Singerton sind die Begegnungen Mosaiksteine in einer Betrachtung des historischen Österreichs aus einer globaleren Perspektive. "Eines meiner wissenschaftlichen Ziele ist die Etablierung einer Weltgeschichte des Habsburgerreichs. Denn seine Geschichte spielt sich nicht allein in Europa ab, sondern es gab zahlreiche Verbindungen in die ganze Welt – etwa durch die Seefahrt oder die Teilnahme an der britischen Ostindien-Kompanie", erklärt der Historiker.

Auch der unglückliche Kaiser Maximilian spielt dabei eine Rolle, er führte Mexiko und Österreich näher zusammen. "Er adoptierte in Mexiko zwei Söhne – einer davon heirate später eine ungarische Adelige und ist in Venedig begraben." (Alois Pumhösel, 22.7.2023)