Die Brautmutter trug 2015 „the dress which broke the internet”. Ihr Schwiegersohn prügelt angeblich seine Frau. Hat das eine mit dem anderen zu tun?

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen – und das tut eine Kastlschreiberin, die schon mehr als einen Titel ihrer Zeitungsartikel verhaut hat, ganz zweifellos. Trotzdem, es ist zu schön, um vorenthalten zu werden: "Mann, dessen Schwiegermutter ein blau-schwarzes Kleid trug, das viral ging, wird beschuldigt, versucht zu haben, seine Frau zu töten". Got it? Das Original im Guardian ist einfacher und sprachlich besser, aber "Man whose mother-in-law’s blue and black dress went viral ..." geht auf Deutsch eben leider nicht.

Ein Kleid mit verspäteter bewusstseinsverändernder Wirkung? Getty Images/iStockphoto

Das Kleid – eingegangen in die Geschichte als "the dress which broke the internet" – kann man googeln: Der Punkt war, dass aus Gründen, über die sich die Wissenschaft offenbar nicht ganz einig ist, der famose Fetzen auf Bildern von manchen als blau-schwarz, von anderen als weiß-gold wahrgenommen wird. Eine stolze Brautmutter trug ihn 2015 bei einer Hochzeit in Chester. Acht Jahre später wird der damalige Bräutigam der häuslichen Gewalt bezichtigt, ernste Sache.

Was das eine – das Kleid – mit dem anderen – dem Schläger – zu tun hat? So viel wie: "Mann, dessen Oma sich bei seiner Taufe den Knöchel verstauchte, stiehlt ein Auto". Aber da kommen Sie natürlich erst darauf, wenn Sie den Artikel gelesen haben. Das Kleid könnte ja irgendeine verspätete bewusstseinsverändernde Wirkung gehabt haben? Oder die Online-Schlingel vom Guardian wussten, dass User und Userinnen so etwas brav anklicken. (Gudrun Harrer, 18.7.2023)