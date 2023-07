Wien – Nachdem Unwetter bereits am Montag Feuerwehren auf Trab hielten, ziehen auch am Dienstag Gewitter durch Österreich. Die Gewitterlinie ziehe von Tirol aus weiter in Richtung Salzburg und Kärnten, berichtet der ORF am Dienstagabend. Die Unwetterzentrale warnte (Stand 17.30 Uhr) vor Unwettern in Vorarlberg, Tirol, Kärnten, der Steiermark, Niederösterreich und im Burgenland.

Unwetterfront in Tirol

Über Tirol ist Dienstagnachmittag eine Unwetterfront zum Teil mit Sturmböen, Hagel und Regen gezogen und hat unter anderem zu vereinzelten Schäden, lokalen Stromausfällen sowie Straßen- und Bahnstrecken-Sperren gesorgt. Auch der zu den Bregenzer Festspielen reisende Bundespräsident Alexander Van der Bellen war offenbar von einer Bahnsperre "betroffen". Insgesamt kam es zu über 500 Feuerwehreinsätzen, vor allem wegen umgestürzter Bäume. Schwerpunkt war das Oberland und dabei besonders der Bezirk Imst. Berichte über Verletzte gab es vorerst nicht.

Ein Feuerwehreinsatz in Imst. APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Vereinzelt wurden durch den Sturm, der etwa in der Landeshauptstadt Innsbruck mit bis zu 161 Stundenkilometern blies, auch Dächer abgetragen, teilte der Sprecher des Landes-Feuerwehrverbands Tirol, Anton Wegscheider, mit. Schäden größeren Ausmaßes waren in der Landeshauptstadt aber vorerst nicht bekannt. Auch verzeichnete man lokal mitunter überflutete Keller. Rund 130 Feuerwehren waren landesweit im Einsatz.

Bahn- und Straßenverkehr eingeschränkt

Betroffen war auch der Bahnverkehr: Wegen Schäden – Bäume waren auf die Oberleitungen gefallen – fuhren zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Landeck-Zams zunächst keine Fernverkehrszüge. Überdies war die Bahnstrecke zwischen Telfs-Pfaffenhofen und Imst-Pitztal Bahnhof unterbrochen. Auch auf der Brennerstrecke konnten zwischen Steinach und dem Brenner keine Züge verkehren. Die Dauer der Sperren war vorerst nicht absehbar, hieß es seitens der ÖBB. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtete, war ein Railjet – ebenfalls wegen eines Oberleitungsschadens – kurz vor dem Bahnhof in Roppen zum Stehen gekommen. Der Bereich wurde abgesichert. Die Fahrgäste konnten anschließend aussteigen und wurden von den Mitarbeitern der ÖBB und der Feuerwehr zum Bahnhof geführt.

Im Railjet befand sich dem Bericht zufolge auch Bundespräsident Van der Bellen. Er war auf dem Weg nach Bregenz, wo er am Mittwoch die dortigen Festspiele eröffnen wird. Kurz nach 17 Uhr konnte der Präsident mit einem Auto die Fahrt nach Vorarlberg fortsetzen, hieß es. Laut der "Kleinen Zeitung" hatten der Bundespräsident und alle weiteren Fahrgäste rund zwei Stunden in den Wagons ausharren müssen.

Ein umgestürzter Baum in Imst. APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Auch auf den Straßen kam es – vor allem wegen umgestürzter Bäume – zu vereinzelten Sperren. So etwa auf der Inntalautobahn (A12) bei Telfs in Richtung Kufstein, wie der ÖAMTC der APA mitteilte. Mittlerweile war aber wieder eine Fahrspur frei, hieß es. Im Roppener Tunnel im Oberland hatten die Unwetter einen Stromausfall zur Folge, auch hier kam es zu einer Sperre. Auch in Seitentälern wie dem Zillertal, Ötztal oder Pitztal mussten Straßen gesperrt werden. Der ÖAMTC verwies auf den herrschenden starken Reiseverkehr und daraus resultierende Staus. Von nicht unbedingt notwendigen Fahrten sollte man vorerst absehen.

Stromausfälle – Gondeln stehen

Zu kämpfen hatte man im Bundesland auch mit flächendeckenderen Stromausfällen: Nach Informationen des landeseigenen Netzbetreiber Tinetz waren gegen 17 Uhr 325 Trafostationen in 39 Gemeinden von Ausfällen betroffen. Vor allem im Pitztal wurden die Störtrupps auf Trab gehalten.

In der Gemeinde Silz im Bezirk Imst wurde zudem zwischenzeitlich eine Zivilschutzwarnung ausgesprochen, teilte das Land Tirol mit. Der Bürgermeister der Gemeinde bat die Bevölkerung, vorerst die Gebäude nicht zu verlassen – und zwar wegen herumfliegender Teile durch abgedeckte Dächer. Wenig später wurde die Warnung aber wieder aufgehoben.

In mehreren Erstmeldungen der Leitstelle Tirol war zudem von Bergnotfällen die Rede, etwa im Karwendelgebirge, aber auch in Münster und Imst. In der Zillertal Arena im gleichnamigen Tal standen laut einem Bericht der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung" wegen eines Stromausfalles die Gondeln still. Auch Hütten waren betroffen. Zahlreiche Wanderer – darunter viele Kinder – warteten deshalb an der Bergstation, hieß es. Sie sollen mit Bussen ins Tal gebracht werden.

Feuerwehreinsätze in Salzburg

Auch in Salzburg mussten die Feuerwehren wegen zahlreichen Unwettereinsätzen ausrücken. In Wagrain (Pongau) müssen aus einer Seilbahngondel mehrere Personen befreit werden, weil ein umgestürzter Baum die Bahn blockiert hat, berichtet der ORF. Im Lammertal (Tennengau) wurden laut dem Landesfeuerwehrkommando mehrere Dächer abgedeckt.

Unwetterwarnung für Vorarlberg

Zuvor haben Experten und Expertinnen bereits eine Unwetterwarnung für Vorarlberg ausgegeben. Von Dienstag (15 Uhr) bis Mittwoch (6 Uhr) seien wieder starke Gewitter zu erwarten, informierte die Landespressestelle. Ebenso sei das Auftreten von Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern sowie von Starkregen (bis zu 35 Liter) und Hagel möglich.

Sturm fegte durchs steirische Ennstal

Auch über das steirische Ennstal ist Dienstagnachmittag ein Sturm gezogen, berichtet die "Kleine Zeitung". Rund 20 Feuerwehren mit 400 Einsatzkräften mussten demnach ausrücken. Die Ennstal-Bundesstraße war von umgestürzten Bäumen besonders betroffen.

Zwischen Friesach (Kärnten) und Neumarkt in der Steiermark war wegen Unwetterschäden kein Zugverkehr möglich. Die ÖBB hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Dach eines Kärntner Kirchturmes abgetragen

Vom Unwetter am Montag war vor allem Kärnten stark betroffen, und hier insbesondere der Bezirk Völkermarkt. Starkregen sorgte für Überflutungen, der Sturm knickte Bäume um und riss bei Kühnsdorf sogar das Dach eines Kirchturmes ab. Auf einem Campingplatz am Gösselsdorfer See gab es zehn Verletzte. Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ) sprach am Dienstag von 46 Feuerwehren, die mit rund 930 Feuerwehrleuten im Großeinsatz standen.

Der abgerissene Dach des Kirchturms in Kühnsdorf. APA/GERD EGGENBERGER

Für Dienstagnachmittag wurden im nördlichen und westlichen Bergland kräftige Gewitter erwartet, die sich bis zum Abend auf ganz Kärnten ausbreiten können. Mit Sturm und großkörnigem Hagel sei zu rechnen. "Behalten Sie die Wetterhinweise im Auge und vermeiden Sie unnötige Fahrten mit dem Auto. Und bitte: Fahren Sie nicht als Schaulustiger in die betroffenen Gebiete", appellierte Fellner. (APA, red, 18.7.2023)