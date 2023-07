Bei der U19-EM rollt der Ball. IMAGO/Sergei Bobylev

Tubize - Für Österreichs Fußball-Frauen-Auswahl hat die U19-Europameisterschaft in Belgien mit einer klaren Niederlage begonnen. Die Mannschaft von Trainer Johannes Spilka unterlag am Dienstag in Tubize zum Auftakt in Gruppe A Deutschland mit 0:6 (0:4). Doppelpacks von Sophie Nachtigall (16.,29.) und Alara Sehitler (18.,77.) sowie Treffer von Mara Alber (26.) und Franziska Kett (49.) führten zu einem ungefährdeten Sieg des Rekord-Europameisters.

Am Freitag warten wieder in Tubize die Niederländerinnen (20.30 Uhr), ehe zum Abschluss in La Louviere das Kräftemessen mit den Gastgeberinnen auf dem Programm steht (Montag, 24. Juli, 17.30 Uhr/alle Spiele live ORF Sport +). Die Top Zwei ziehen ins Semifinale ein und lösen zudem das Ticket für die U20-WM 2024 in Kolumbien. (APA, 18.7.2023)