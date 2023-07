Am Ende setzte sich Island in Wr. Neustadt durch. APA/GEORG HOCHMUTH

Auch für Irene Fuhrmann ist es ein Sommer der Baustellen. Einerseits ist da die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, bei der Österreich bekanntlich nicht mitspielen darf. Dem nicht genug ist der aktuelle Lehrgang von Absagen und Abwesenheiten gekennzeichnet. Fuhrmann sagte vor dem Test gegen Island: "Sieben, acht Spielerinnen fehlen, die in der Startelf stehen könnten. Vor allem in der Abwehr stoßen wir an unsere Grenzen. Da wird die eine oder andere Spielerin ausweichen müssen. Wichtig ist zu sehen, wie stabil wir agieren."

Die Partie gegen Island ist gewissermaßen die Generalprobe für die Nations League im Herbst. Dort warten mit Frankreich, Norwegen und Portugal ordentliche Kaliber. Bis dahin sollte sich die Personalsituation etwas entspannt haben, die WM ist da längst vorbei und vielleicht ein wenig vergessen. Baustellen sind schließlich da, um irgendwann nicht mehr da zu sein. Island war jedenfalls Fuhrmanns Wunschtestgegner, die Abwehr musste gehörig umstrukturiert werden: Marina Georgieva rückte nach links außen, die Innenverteidigung bildeten Celina Degen und Virginia Kirchberger, rechts kam Claudia Wenger zu ihrem dritten Teameinsatz - der aber nicht lange dauerte. Schon nach 17 Minuten musste sie verletzt vom Platz, Annabel Schasching kam für sie auf den Wr. Neustädter Rasen.

Sag zum Abschied leise "Wr. Neustadt"

Apropos Wr. Neustadt: Am Montag wurde bekannt, dass das Nations-League-Heimspiel im Herbst gegen Frankreich im Viola Park der Wiener Austria über die Bühne gehen wird. Es ist also ein kleiner, wenn auch wohl nicht endgültiger Abschied aus Wr. Neustadt.

Dort tat sich Fuhrmanns Team vor 2.300 Fans zu Beginn schwer, der Umbau hinterließ Spuren in der Spielstruktur. Die Gäste hatten mehr von der Partie ohne zu wirklich großen Chancen zu kommen. Das änderte sich nach rund 20 Minuten. Die Österreicherinnen bekamen das Spiel unter Kontrolle, Chancerln von Barbara Dunst und Sturmspitze Viktoria Pinther bestätigten die Überlegenheit der Gastgeberinnen.

In der 35. Minute intensivierten sich Österreichs Bemühungen: Marie-Therese Höbinger traf mit einem feinen Versuch von außerhalb des Strafraums aber nur Aluminium. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nahm sich erneut Dunst ein Herz, ihr Abschluss nach starkem Antritt wurde aber von Islands Torfrau entschärft.

Spätes Gegentor

Zur Pause wechselte Fuhrman: Pinther machte für Eileen Campbell Platz, den ersten Aufreger verbuchte aber Island: Aushängeschild Sveindis Jonsdottir vom VfL Wolfsburg vergab (47.).

Fuhrmanns Team brauchte wieder ein wenig, um in die Gänge, also konstruktiv auf den Platz zu kommen. Wieder war es Höbinger, die mit einem vielversprechenden Versuch aus kurzer Distanz aufzeigte (54.). Wenige Minuten später vergab Island erneut eine gute Chance zur Führung. Die Partie plätscherte sich zunehmend ein, der Erkenntnisgewinn wurde überschaubarer - zumindest für fast alle abseits der Betreuerbänke. In der Schlussphase bemühten sich Sarah Zadrazil und Co. noch einmal, den Druck zu erhöhen und etwas Zählbares (ein Tor) mitzunehmen. Es blieb bei den Bemühungen. Und als man sich quasi schon auf ein freundschaftliches Remis geeinigt hatte, gelang Island das 1:0. Hafrun Rakel Halldorsdottir ließ Degen im Strafraum stehen und netzte zum Sieg.

Österreich verlor also den Test gegen den 15. der Fifa-Weltrangliste, zeigte eine ordentliche Leistung, bei der man die vielen Ausfälle doch deutlich bemerkte. Weiter geht's im Herbst in der Nations League.

Fuhrmann: "Sehr glücklicher Sieg von Island"

"Ich denke, dass das Ergebnis die Leistung auf keinen Fall widerspiegelt. Meiner Meinung nach war es ein sehr glücklicher Sieg von Island", resümierte Fuhrmann. Ihr Team habe in dieser ungewohnten Zusammenstellung "extrem souverän und reif gespielt. Dahingehend kann ich dem Team für den Auftritt nur ein Kompliment machen, auch wenn die Niederlage sehr bitter ist." (Andreas Hagenauer, 18.7.2023)

Ergebnis eines Frauen-Fußball-Test-Länderspiels vom Dienstag:

Österreich - Island 0:1 (0:0).

Wiener Neustadt, Ergo Arena, 2.300 Zuschauer, SR Martinez Madrona (ESP).

Tor: Halldorsdottir (90.)

Österreich: Zinsberger - Wenger (16. Schasching), Degen, Kirchberger, Georgieva (76. Croatto) - Feiersinger, Zadrazil, Puntigam, Höbinger (70. Purtscheller), Dunst - Pinther (46. Campbell)

Island: Runarsdottir - Arnardottir, Viggosdottir, Asgrimsdottir, Vidarsdottir (87. A. Eiriksdottir) - Zomers (58. Halldorsdottir), Antonsdottir (46. G. Jonsdottir), Magnusdottir, Johannsdottir (46. H. Eiriksdottir) - Vilhjalmsdottir (46. Agustsdottir), S. Jonsdottir

Gelbe Karten: Kirchberger bzw. Eiriksdottir