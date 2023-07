Las Vegas (Nevada) – Die Polizei von Nevada hat im Fall des vor knapp 23 Jahren erschossenen US-Rap-Stars Tupac Shakur ein Haus nahe Las Vegas durchsucht. Das Las Vegas Metropolitan Police Department bestätigte am Dienstag (Ortszeit), dass in der Nachbarstadt Henderson im Zuge der Ermittlungen ein Durchsuchungsbefehl ausgeführt worden sei. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben. Die Hip-Hop-Legende Tupac Shakur wurde am 7. September 1996 auf offener Straße angeschossen.

Der US-Rapper Tupac Shakur wurde vor 23 Jahren angeschossen und starb an den Verletzungen. AFP/VALERIE MACON

Der damals 25-jährigen Rapper starb sechs Tage später an seinen Verletzungen. Die Tat, der Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rappern der Ost- und Westküste vorausgingen, ist bis heute ungeklärt. Der Musiker, Schauspieler und Aktivist hat weltweit mehr als 75 Millionen Tonträger verkauft, im Juni erhielt er posthum einen Stern am "Walk of Fame" in Hollywood. (APA, 19.7.2023)