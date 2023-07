Das Ferienhausportal Holidu hat untersucht, welche europäischen Inseln am häufigsten von Internetnutzerinnen und -nutzern in Österreich gesucht werden. Bei gleichem Suchvolumen wurde die Anzahl der Treffer auf Instagram unter dem entsprechenden Hashtag berücksichtigt, um die Ergebnisse zu sortieren. Zudem hat Holidu ermittelt, wo es noch genügend freie Betten im August 2023 gibt und wie hoch die Durchschnittspreise für Ferienunterkünfte auf den Inseln sind.

1. Elba: 110.000 Suchanfragen pro Monat, 816.496 Hashtag-Treffer auf Instagram, Ferienhaus 190 Euro, zwölf Prozent freie Unterkünfte.

Elba ist laut Holidu die Lieblingsinsel österreichischer Urlauberinnen und Urlauber. Pixabay/Daniele Fiaschi

Wer hätte das gedacht: Die Lieblingsinsel der Österreicher ist die toskanische Insel Elba, die mit über 100.000 Suchanfragen der absolute Spitzenreiter des Rankings ist. Auf der drittgrößten Insel Italiens lässt sich ein abwechslungsreicher Urlaub verbringen: Feine Sandstrände laden zum Entspannen, historische Stätten zum Entdecken ein. Außerdem gibt es zahlreiche Wanderwege, die durch Wälder, malerische Weinanbaugebiete und Berge führen. Elba besitzt keinen eigenen Flughafen und lässt sich von Piombino aus mit der Fähre erreichen. Wer diesen August noch kurzentschlossen den Sommerurlaub auf Elba verbringen möchte, sollte sich beeilen. Knapp 90 Prozent der Unterkünfte sind bereits ausgebucht.

2. Mallorca: 40.500 Suchanfragen pro Monat, 13.955.280 Hashtag-Treffer auf Instagram, Ferienhaus 318 Euro, 13 Prozent freie Unterkünfte.

Mallorca scheint auch bei Österreichern und Österreicherinnen hoch im Kurs zu stehen, nicht nur bei Deutschen. REUTERS/Enrique Calvo

Die Silbermedaille geht an die Baleareninsel Mallorca, die zwar die bei weitem höchste Trefferquote auf Instagram aufweist, wie Holidu mitteilt, aber bei den Suchanfragen deutlich hinter Elba zurückfällt. Dass Mallorca nicht nur bei All-inclusive-Reisenden hoch im Kurs steht, zeigen die Daten von Holidu: Im August sind lediglich 13 Prozent der Ferienhäuser, Fincas und Ferienwohnungen frei. Diese sind – verglichen mit vielen anderen Inseln – auf Mallorca jedoch etwas teurer. Im Durchschnitt kostet eine Ferienunterkunft 318 Euro pro Nacht.

3. Madeira: 40.500 Suchanfragen pro Monat, 5.546.891 Hashtag-Treffer auf Instagram, Ferienhaus 141 Euro, 16 Prozent freie Unterkünfte.

Eine Felsformation vor Madeira. IMAGO/imagebroker/Ingo Schulz

Die portugiesische Atlantikinsel Madeira wird als Reiseziel immer beliebter. Mit 40.500 Suchanfragen im Monat liegt sie gleichauf mit Mallorca, der entsprechende Hashtag wurde auf Instagram jedoch deutlich seltener verwendet. Naturliebhaber und Wanderfreunde schätzen das außergewöhnliche Klima, das der ganzjährig grünen Insel auch den Spitznamen "Insel des ewigen Frühlings" eingebracht hat. Die Zeit von April bis Oktober gilt als beste Reisezeit für Madeira. Die Temperaturen werden als besonders angenehm empfunden, da die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch ist und die Tage sonnig sind. Last-Minute-Reisende können im August noch aus 16 Prozent der Unterkünfte auswählen. Im Durchschnitt verlangen Ferienhausvermieter 141 Euro pro Nacht und Unterkunft.

4. Sardinien: 33.100 Suchanfragen pro Monat, 687.082 Hashtag-Treffer auf Instagram, Ferienhaus 178 Euro, 16 Prozent freie Unterkünfte.

Ist populärer als Sizilien: Sardinien. Unsplash/Ivan Ragozin

Sardinien ist zwar etwas kleiner als Sizilien, die größte Insel im Mittelmeer, jedoch liegt sie in Sachen Popularität einige Plätze vor ihrer großen Schwester. Während Sizilien auf 22.200 Suchanfragen pro Monat kommt und das Schlusslicht der Top Ten bildet, schafft es Sardinien in die Top 5. Bei Instagram darf sich Sardinien über 687.082 Treffer freuen. Die sardische Küste ist geprägt von zahlreichen Buchten und Stränden und ist die Heimat der berühmten Costa Smeralda. Auf der ganzen Insel gibt es Ferienhäuser und Apartments, insgesamt sind es mehr als 18.000 Ferienunterkünfte. Im August sind noch 16 Prozent frei, im Schnitt kostet eine Unterkunft 178 Euro pro Nacht.

5. Zakynthos: 27.100 Suchanfragen pro Monat, 1.259.641 Hashtag-Treffer auf Instagram, Ferienhaus 182 Euro, 22 Prozent freie Unterkünfte.

Navagio Beach auf Zakynthos. Getty Images

Griechenland zählt mehr als 3.000 Inseln, und die in Österreich meistgesuchte davon ist Zakynthos! Besonders berühmt ist die Insel für die spektakuläre Navagio-Bucht, die Schiffswrackbucht, mit dem rostenden Schmugglerschiff. Natürlich bleibt diese Perle nicht von den Massen verschont, und es ist ratsam, bereits frühmorgens oder am späten Nachmittag die Bucht aufzusuchen. Zakynthos ist ein absolutes Traumziel für Wassersportbegeisterte und Badeurlauber: Sie können tauchen, schnorcheln, Kajak oder Jetski fahren oder an Bootstouren teilnehmen, um die traumhafte Küste zu erkunden. Im August sind noch 22 Prozent der Unterkünfte verfügbar, der durchschnittliche Preis pro Unterkunft und Nacht beträgt 182 Euro.

6. Teneriffa: 27.100 Suchanfragen pro Monat, 704.594 Hashtag-Treffer auf Instagram, Ferienhaus 113 Euro, 19 Prozent freie Unterkünfte.

Teneriffa ist ein ganzjährig beliebtes Reiseziel. Pixabay/Hans

Teneriffa ist die größte Insel der Kanaren – der beliebtesten Inselgruppe der Österreicherinnen und Österreicher, wie dieses Ranking offenbart. Sie liegt vor der Küste Westafrikas und ist das ganze Jahr über ein beliebtes Reiseziel. Landschaftlich wird Teneriffa vom ruhenden Vulkan Teide dominiert, Spaniens höchstem Berg. Zwei Flughäfen sorgen für eine gute Erreichbarkeit, und so heißt die sonnenverwöhnte Insel jährlich Millionen Urlauber willkommen. Mit einem durchschnittlichen Preis von 113 Euro pro Nacht und Unterkunft zählt Teneriffa zu den günstigsten Inseln im Top-Ten-Ranking. Rund 80 Prozent der Unterkünfte sind im Sommer bereits gebucht.

7. Gran Canaria: 22.200 Suchanfragen pro Monat, 5.775.422 Hashtag-Treffer auf Instagram, Ferienhaus 118 Euro, 19 Prozent freie Unterkünfte.

Die drittgrößte der Kanarischen Inseln: Gran Canaria. Pixabay/Frode

Eine weitere kanarische Insel folgt auf dem Fuße: Mit 22.200 Suchanfragen pro Monat bei Google und weit über fünf Millionen Nennungen auf Instagram landet Gran Canaria auf dem siebten Platz des Rankings. Was vielen nicht bewusst ist: Gran Canaria ist mit einer Fläche von 1.560 Quadratkilometern nach Teneriffa und Fuerteventura nur die drittgrößte der Kanarischen Inseln und ist quasi kreisförmig. Reisende begegnen hier ausgeprägten Kontrasten: Innerhalb eines Tages können sie herrliche Strände mit ausgedehnten Dünen genießen und im Anschluss hohe Gipfel erwandern. Ferienunterkünfte kosten 118 Euro pro Nacht, wovon im Sommer noch 19 Prozent verfügbar sind.

8. Fuerteventura: 22.200 Suchanfragen pro Monat, 3.723.357 Hashtag-Treffer auf Instagram, Ferienhaus 113 Euro, 20 Prozent freie Unterkünfte.

Die Durchschnittstemperatur beträgt auf Fuerteventura von Juli bis September 25 Grad. Pixabay/Thomas Kulessa

Eine weitere Kanareninsel, Fuerteventura, verzeichnet die gleiche durchschnittliche Anzahl an Suchanfragen im Monat wie Gran Canaria, weist aber weniger Instagram-Einträge auf. Fuerteventura ist insbesondere bei Wassersportlern, aber auch bei Erholungssuchenden, die weitläufige Sandstrände besuchen wollen, beliebt. Gebucht werden Unterkünfte vor allem im Süden der Insel. Die Durchschnittstemperatur beträgt von Juli bis September 25 Grad. Auch preislich ist Fuerteventura attraktiv, stellt man bei Holidu fest: Ein Ferienhaus kostet pro Nacht 113 Euro. Derzeit sind noch 20 Prozent der Unterkünfte buchbar.

9. Kreta: 22.200 Suchanfragen pro Monat, 1.189.554 Hashtag-Treffer auf Instagram, Ferienhaus 154 Euro, 19 Prozent freie Unterkünfte.

Die größte Insel Griechenlands, Kreta, kommt in diesem Ranking auf den 9. Platz. Getty Images/iStockphoto

Mit Kreta schafft es eine zweite griechische Insel in die Top Ten der beliebtesten Inseln heimischer Reisender. Kreta ist die größte Insel des Landes und die fünftgrößte im ganzen Mittelmeer. Rund 1.066 Kilometer Küstenlänge laden zum Schwimmen, Schnorcheln und Plantschen ein. Die Wassertemperaturen zeigen im August mit 25 Grad ihren Jahreshöchststand. Viele der Ferienhäuser liegen in Strandnähe. Wer es ruhiger mag, kann sich im Inselinneren einquartieren. Im Durchschnitt belaufen sich die Preise auf 154 pro Unterkunft und Nacht. Ferienwohnungen und -häuser sind im Sommer bereits zu 81 Prozent gebucht.

10. Sizilien: 22.200 Suchanfragen pro Monat, 257.665 Hashtag-Treffer auf Instagram, Ferienhaus 141 Euro, 14 Prozent freie Unterkünfte.

Auf der größten italienischen Insel, Sizilien, kann es im Sommer richtig heiß werden. Pixabay/Buono Del Tesoro

Den Abschluss des Rankings bildet Sizilien. Die größte italienische Insel weist ebenso viele Suchanfragen wie Kreta und Fuerteventura auf, ist aber auf Instagram weniger oft vertreten. Sonnenanbeter genießen die traumhaften Strände, doch sind die heißen Sommer nicht zu unterschätzen. Im August sind tägliche Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad keine Seltenheit. Wen das nicht stört, den erwarten diesen August noch 14 Prozent freie Ferienunterkünfte für durchschnittlich 141 Euro pro Nacht. Sizilien ist allerdings nicht nur für einen Badeurlaub geeignet, sondern lädt ebenso alle zu Sightseeing-Touren ein, die sich für die römische Kultur oder Geografie interessieren. So lassen sich zum Beispiel antike Ruinen in Syrakus entdecken oder der Ätna, der höchste aktive Vulkan Europas, besuchen. Für ausgedehnte Entdeckungstouren sind allerdings die milden Herbst- und Wintermonate etwas besser geeignet. (red, 19.7.2023)