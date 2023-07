Hitzewelle Südeuropa stöhnt unter Rekordhitze

Hitze von Madrid bis Bukarest – in ganz Südeuropa suchen die Menschen Abkühlung. In Italien warnen die Behörden vor Notsituationen und Gesundheitsgefahren. In Griechenland kämpft die Feuerwehr gegen mehrere Brände in der Nähe von Athen