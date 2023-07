Fünf Tricks, wie man mehr trinkt

Einen vollen Krug auf den Schreibtisch stellen: Platzieren Sie in der Früh einen vollen Wasserkrug auf dem Schreibtisch oder an einem Ort, wo Sie immer wieder vorbeikommen. Spätestens am Nachmittag sollte der Krug leer sein. So kann man übrigens auch gut kontrollieren, ob ältere Menschen ausreichend getrunken haben.

Wasser mit Geschmack: Vielen ist Wasser zu langweilig, gesüßte Getränke und Limonaden soll man aber nicht gegen den Durst trinken. Parfümieren Sie das Wasser deshalb mit Zitronensaft, Kräutern oder Beeren. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, spannende Geschmacksrichtungen reichen von Himbeeren über Minze, Lavendel oder Rosmarin bis zu Grapefruitscheiben.

Aufsprudeln: Kohlensäure, liest man manchmal, tue dem Körper nicht gut. Einen Beweis für diese Theorie gibt es aber nicht. Um Abwechslung ins tägliche Trinken zu bringen, kann man zwischendurch mit Soda- oder Mineralwasser für Erfrischung sorgen. Der einzige relevante Indikator, ob das gut tut, ist das eigene Körpergefühl. Fühlt man sich mit kohlensäurehaltigen Getränken nicht wohl, sollte man sie besser weglassen. Und vor dem Sport empfiehlt es sich ebenfalls, auf den Sprudel zu verzichten.

Start in den Tag: Gewöhnen Sie sich an, gleich in der Früh mit einem großen Glas Wasser in den Tag zu starten. So füllt man die Speicher wieder auf und hilft dem Stoffwechsel, seiner Arbeit nachzugehen, etwa was die Verdauung anbelangt.

Viel Obst und Gemüse essen: Der Körper wird nicht nur durch Wasser mit Flüssigkeit versorgt, auch Obst und Gemüse sind voll davon. Praktischer Nebeneffekt: Man bekommt Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe – die wiederum der Verdauung helfen.