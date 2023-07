Die 183 Abgeordneten des Nationalrats sind alles andere als untätig – jedenfalls abseits ihrer parlamentarischen Arbeit. Nur ein Viertel der Mandatarinnen und Mandatare betreibt Politik hauptberuflich. Der Rest hingegen übt eine oder mehrere bezahlte Nebentätigkeiten aus – das geht aus den aktuellen Transparenzdaten des Parlaments hervor.

Meist sind es privatwirtschaftliche Tätigkeiten, aus denen die Abgeordneten weitere Einkünfte lukrieren. Zusätzliche Parteiaufgaben werden oftmals, nicht aber ausschließlich ehrenamtlich ausgeübt. Ein Beispiel dafür ist etwa die Funktion der Präsidentschaft in den Bildungsinstituten der Parteien. Während die Präsidentinnen des Karl-Renner-Instituts der SPÖ und des Neos Lab ihre Funktion ehrenamtlich ausüben, beziehen die Präsidenten der Politischen Akademie der ÖVP und des Freiheitlichen Bildungsinstituts eine Gage, auch die Obfrau der Grünen Zukunftsakademie erhält eine Funktionsgebühr. Das war nicht immer so.

Rechnungshof prüft Institute

Für ihre Bildungsinstitute erhalten die im Nationalrat vertretenen Parteien jedes Jahr 10,5 Millionen Euro. Deren gesetzlich festgelegter Zweck ist, die staatsbürgerliche Bildung zu fördern. Aus diesem Grund nimmt auch alle paar Jahre der Rechnungshof die Institute unter die Lupe und prüft, ob die Fördermittel auch ordnungsgemäß verwendet werden.

Aktuell werden die Institute wieder einmal tiefgehend geprüft. "Die Prüfungen laufen derzeit auf Hochtouren", lässt Rechnungshof-Sprecher Christian Neuwirth auf Anfrage des STANDARD wissen. Über welchen Zeitraum sich die aktuellen Prüfungen erstrecken, will Neuwirth nicht preisgeben. Zuletzt wurden die Jahre 2012 bis 2017 geprüft. Nahe liegt, dass jetzt die Jahre 2018 bis 2022 an der Reihe sind.

Seit der letzten Prüfung hat sich jedenfalls viel in den Instituten der Parteien getan – an der Spitze und auch im Hinblick darauf, ob die Präsidentschaft ein Ehrenamt ist oder eine bezahlte Tätigkeit.

Die Bildungseinrichtungen der Parteien werden derzeit vom Rechnungshof, dessen Präsidentin Margit Kraker ist, unter die Lupe genommen. APA/HELMUT FOHRINGER

Nicht nur Repräsentation

So etwa bei dem Freiheitlichen Bildungsinstitut, das in der FPÖ einen großen Stellenwert hat. Fünf Jahre lang war dort Herbert Kickl Präsident. Wenige Monate nachdem Kickl im Juni 2021 Parteichef wurde, übergab er den Posten an Axel Kassegger. Er ist Nationalratsabgeordneter und auch Stadtparteiobmann in Graz.

Unbestätigten STANDARD-Informationen zufolge soll Kassegger sein Arbeitsaufwand mit 3500 Euro abgegolten werden. Dieser sei "operativ voll eingebunden und aktiv, was naturgemäß wesentlich mehr Zeit und Einsatz in Anspruch nimmt als die bloße Erfüllung von Repräsentationsaufgaben, auf die ich mich in meiner Präsidentschaft beschränkt habe", erklärt Kickl, der die Funktion ehrenamtlich ausübte, auf Anfrage. Während seiner Präsidentschaft unterlag Kickl aufgrund seines Ministeramts und seiner Funktion als Klubobmann dreieinhalb von fünf Jahren einem Berufsverbot und hätte in diesem Zeitraum auch keine Zuverdienste haben dürfen. Dass Kasseggers Aufwendungen vergütet werden, hält Kickl für "gerechtfertigt".

Der Abgeordnete Axel Kassegger hat von Parteichef Herbert Kickl die Präsidentschaft des Freiheitlichen Bildungsinstituts übernommen. imago images/SEPA.Media

Fast ein Vollzeitjob

Ähnlich verhält es sich in der Politischen Akademie der ÖVP. Ex-Parteiobmann Sebastian Kurz hatte die Präsidentschaft im März 2018 an Bettina Rausch übergeben. Die Niederösterreicherin war zuvor dessen Stellvertreterin, im Nationalrat sitzt sie erst seit 2021. Auch für Kurz war die Funktion ein Ehrenamt – auch er unterlag einem Berufsverbot, da er während seiner Präsidentschaft zunächst ein Ministeramt und später die Kanzlerschaft innehatte.

Rausch hingegen bezieht zusätzlich zu ihrem Abgeordnetenbezug auch ein Gehalt für ihre Arbeit in der Politischen Akademie. Sie sei "eine sehr aktive Präsidentin, die sich intensiv in die inhaltliche Arbeit einbringt und das Programm mitgestaltet", sagt Christian Tesch, Direktor der Akademie im STANDARD-Gespräch. Wie viel sie verdient, verrät Tesch nicht, das Entgelt liege aber "deutlich unter ihrem Bezug als Abgeordnete". Der Arbeitsaufwand gehe "in Richtung Vollzeitjob".

Die Abgeordnete Bettina Rausch folgte vor ein paar Jahren Sebastian Kurz als Präsidentin der Politischen Akademie der ÖVP nach. IMAGO/SEPA.Media

Als Zweite Nationalratspräsidentin unterliegt Doris Bures zwar keinem Berufsverbot, das Amt der Präsidentin des Karl-Renner-Instituts der SPÖ übt sie dennoch ehrenamtlich aus. Sie übernahm diese Funktion im Dezember 2018 von Ex-Parteichef Christian Kern. Bures sei nicht nur "politische Repräsentantin", sondern bringe sich "auch aktiv in die strategische und programmatische Ausrichtung des Instituts ein", lässt ihr Sprecher wissen.

Ebenfalls kein Gehalt bezieht Niederösterreichs Neos-Chefin Indra Collini für die Präsidentschaft des Neos Lab. "Es ist ein Ehrenamt, das ich jedoch mit großem Engagement und viel Freude ausfülle." Sie folgte im Juli 2019 Angelika Mlinar nach.

Nur ein Bildungsinstitut hat keine aktive Politikerin an der Spitze – die Grüne Zukunftsakademie Freda. Dessen Obfrau ist Michaela Sburny, für ihre Tätigkeit erhält sie eine Funktionsgebühr von 2000 Euro, sagt sie dem STANDARD. Sburny war vor über zehn Jahren Bundesgeschäftsführerin und Abgeordnete der Grünen. Seit Oktober 2022 ist sie Obfrau von Freda, der Nachfolgeorganisation der Grünen Bildungswerkstatt. Dort ist sie für die Entwicklung von Strategien und inhaltliche Fragen verantwortlich.

Aufbesserung des Gehalts

Gespalten steht Politikberater Thomas Hofer zu Gagen für Parteiaufgaben, die zusätzlich zu einem Mandat oder Ähnlichem erfüllt werden. "Wenn diese Funktionen tatsächlich mit Arbeit verbunden sind, ist eine Bezahlung natürlich legitim", sagt er. Es kommt laut Hofer aber auch vor, dass derlei Funktionen kaum Arbeit verursachen, sondern "nur zur Aufbesserung des Gehalts dienen".

Ob der Rechnungshof an den Bildungsinstituten insgesamt etwas zu beanstanden hat, und wenn ja, was, wird sich zeigen, wenn die entsprechenden Berichte vorliegen – da die Prüfungen der Institute erst ganz am Anfang stehen, könnte das noch dauern. (Sandra Schieder, 24.07.2023)