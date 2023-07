Chinas Exporte wie hier aus dem Hafen in Peking sind zuletzt um 8,3 Prozent zurückgegangen. IMAGO/CFOTO

Schlechte Nachrichten aus China: Gerade einmal um 0,8 Prozent ist die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal gewachsen – im Vergleich zum ersten Quartal. Vergleicht man die Zahlen – wie üblich – mit dem Vorjahreszeitraum, sieht das Plus mit 6,3 Prozent schon besser aus. Nur muss man aber dazu wissen, dass sich ziemlich genau vor einem Jahr einige chinesische Metropolen wie die 25-Millionen-Stadt Schanghai im Lockdown befanden. Das Plus hätte dementsprechend wesentlich höher ausfallen sollen.

Wie man es dreht und wendet: Das von Anlegern, Investoren und Geschäftsführern sehnlichst erwartete "China Reopening", das Wiederöffnen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach über zwei Jahren Lockdowns, enttäuscht. Die Stimmung ist schlecht. Nimmt man den Boom-Bereich künstliche Intelligenz einmal aus, hagelt es aus nahezu allen Bereichen schlechte Nachrichten. Die Exporte sind um 8,3 Prozent zurückgegangen. Die Investitionen in den Immobiliensektor fielen um 7,9 Prozent. Und die Jugendarbeitslosigkeit, prinzipiell immer eine systemdestabilisierende Größe, hat mit 21,3 Prozent gerade ein neues Hoch erreicht. Doch mit den schlechten Nachrichten aus China wächst auch die Hoffnung.

Erinnerungen an Finanzkrise

Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Der eine oder anderen Anleger und Investor mag darauf hoffen, dass sich das Bonmot, das angeblich auf Mark Twain zurückgeht, nochmals bewahrheitet. Zurück ins Jahr 2010: Die globale Konjunktur leidet noch immer unter der durch amerikanische Immobilienkredite ausgelösten Finanzkrise. Da "rettet" China mit einem Investitionspaket von 420 Milliarden US-Dollar die Weltwirtschaft. Mit dem Geld sollen Brücken, Zugstrecken, Bahnhöfe, ja ganze Städte in der Volksrepublik gebaut werden. Und es funktionierte – mit dem Kollateralschaden einiger Geisterstädte und Brücken ins Nirgendwo stimulierte China die Weltkonjunktur. Von einem "Riesenkuchen, der nun verteilt werde", war damals die Rede. Da sich China aktuell in Richtung Deflation und Rezession bewegt, könnte doch von der Regierung ein neues Milliardenpaket aufgelegt werden. Damit ließe sich auch die durch Zeitenwende und Ukrainekrieg trübe Stimmungslage mit den USA wieder etwas aufhellen.

Tatsächlich könnte Xi nochmals diesen Weg wählen und für ein weltweites Kursfeuerwerk an den Börsen sorgen. Das Problem ist nur: Ein solches Paket müsste heute ungleich größer ausfallen und würde eines der größten Probleme der chinesischen Wirtschaft, die Überschuldung, nur noch weiter aufblasen. 2010 war das Land mit 180 Prozent seiner Wirtschaftsleistung verschuldet. Der Wert ist heute auf 250 Prozent angewachsen (und liegt damit in etwa gleichauf mit der EU und den USA). Problematisch sind vor allem die Unternehmensschulden. Diese machen mit 165 Prozent nämlich den größten Teil aus. In gewisser Weise sind sie auch Erbe des letzten Konjunkturpakets, in dessen Rahmen zu viele Kredite zu leicht vergeben wurden.

Kommunen verschuldet

Ein weiteres Problem droht bei der Überschuldung der Kommunen. Die hatten sich in den vergangenen Jahren finanziert, indem sie Land an Immobilienkonzerne verkauft hatten. Da immer mehr Chinesen von den Dörfern in die Städte drängten, schienen die Immobilienpreise auch immer weiter zu steigen, und damit auch die Einnahmequelle der Kommunen. Durch die drohende Pleite des zweitgrößten Immobilienkonzerns ist dieser Prozess zu Ende gegangen. Der marode Konzern veröffentlichte am Dienstag lang erwartete Bilanzdaten. Aus ihnen geht hervor, dass Evergrande in den vergangenen zwei Jahren einen Verlust von 72 Milliarden US-Dollar gemacht hat. Die Misere in China ist also längst noch nicht ausgestanden.

Damit die chinesische Wirtschaft wieder nachhaltig wächst, wäre also tatsächlich eine deflationäre Bereinigung notwendig. Das bedeutet: mehr Firmenpleiten, mehr Arbeitslose, mehr soziale Probleme. Xi Jinping scheint sich entschlossen zu haben, diesen Weg gehen zu wollen. Die Lücke dürfte er mit mehr Propaganda und Nationalismus füllen. (Philipp Mattheis, 18.7.2023)