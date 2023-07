Es hat eine gute Weile gedauert, ehe auch in Österreich in diesem Frühjahr endlich jene Frequenzen im 6-GHz-Spektrum freigegeben wurden, die einen legalen Einsatz des WLAN-Standards 6e ermöglichen. Der Zusatz des 2014 zum ersten Mal vomInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)angenommenen und 2021 endgültig verabschiedeten Wifi 6, vulgo 802.11ax, wird aber schon bald nicht mehr der neueste State of the Art für massentaugliche Drahtlosnetzwerke sein. Denn Wifi 7, 802.11be, steht bereits vor der Tür.

Im Moment befindet sich der nächste Standardoffiziell zwar noch in der Entwurfsphase (Draft), dennoch haben erste Hersteller schon Ende 2022 erste Netzwerklösungen angekündigt, die die nächste Generation unterstützen. Für diese klassischen Router und Mesh-Systeme von TP-Link und Co muss man derzeit allerdings noch höhere dreistellige Beträge ausgeben. Auch die aktuelle Generation von Googles Android-Betriebssystem bringt grundsätzlich bereits Wifi 7-Kompatibilität mit, vorausgesetzt freilich, dass im Handy oder Tablet passende Hardware verbaut ist. Das trifft unter anderem auf das Xiaomi 13 (Pro), das Oneplus 11 sowie das Honor Magic 5 Pro zu.

Mit der offiziellen Verabschiedung von Wifi 7 wird aktuell Anfang 2024 gerechnet. Doch was bringt die neue WLAN-Generation eigentlich mit?

Massiv mehr Bandbreite

Beworben wird sie mitunter als der Standard, der in vielen Fällen verkabelte Netzwerke ersetzen können soll. Ob sich das erfüllt, bleibt freilich abzuwarten, denn es ist nicht das erste Mal, dass mit derlei Botschaften geworben wird. Jedenfalls soll Wifi 7 eine massive Erhöhung der maximalen Bandbreite bringen. Wie auch schon die meisten Standards davor, nutzt Wifi 7 Frequenzbänder im 2,4- und 5-GHz-Spektrum sowie eben das erstmals mit Wifi 6e erschlossene 6-GHz-Band. Dieses leidet zwar unter kürzerer Reichweite, erlaubt dafür aber deutlich höhere Übertragungsraten.

Verbesserte Antennen- und Übertragungstechnologie soll die maximale Linkrate von 600 bis 9.608 Megabit pro Sekunde (mbit/s) auf 721 bis 46.120 mbit/s steigern, die maximal erreichbare Bandbreite damit von 9,6 auf 46,1 Gigabit pro Sekunde. Für die Übertragung im reichweitenstarken 2,4-GHz-Bereich gibt es also nur geringe Verbesserungen, hauptsächlich profitieren Verbindungen im 5- oder 6-GHz-Spektrum.

TP-Link Archer GE800

Der Archer GE800 von TP-Link ist einer der ersten Consumer-Router mit Wifi 7-Support. TP-Link

In Wifi 6e können maximal acht Datenstreams gleichzeitig über acht Antennen an verschiedene User gesendet und empfangen werden (8x8 MU-MIMO), in Wifi 7 sind 16 Streams mit 16 Antennen (16x16 MU-MIMO) möglich. Dazu wächst die Kanalbreite im 6-GHz-Band von 160 auf 320 MHz. Das erlaubt auch den Versand von Datenpaketen mit 4K-QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Pro Paket werden dann 4.096 Symbole verschickt, die ihrerseits jeweils zwölf Bit an Daten enthalten. Wifi 6 war noch auf 1024-QAM limitiert.

Versprochen werden außerdem verbesserte Latenzen von unter fünf Millisekunden. In Kombination soll das nicht nur eine bessere Erfahrung beim Videostreamen und Downloads in Haushalten mit vielen Personen bringen, sondern könnte auch Fortschritte für VR-Streaming und ähnliche Anwendungen bringen.

Mit Wifi 7 wird außerdem Multi-Link Operation (MLO) eingeführt, was ebenfalls die Bandbreite boosten soll. Sofern Router und Endgerät es unterstützen, ist damit gleichzeitige Übertragung über das 5- und 6-GHz-Frequenzband möglich. Wie schon Wifi 6 und 6e unterstütz Wifi 7 die Absicherung von Verbindungen über WPA3-Verschlüsselung.

Theorie vs. Praxis

Bei den zuvor genannten Bandbreiten-Maximalwerten handelt es sich allerdings um Berechnungen, die sich allenfalls in einem Labor unter Optimalbedingungen – kurze Abstände, keine Hindernisse, keine Interferenzen durch andere Netzwerke – realisieren lassen. Dennoch ist natürlich auch in der Praxis ein guter Sprung nach vorn zu erwarten. Die nötige Maximalausstattung für die voll erzielbare Bandbreite dürften jedoch im Consumer-Bereich nur sehr wenige Endgeräte mitbringen.

Für Smartphones sind diese 30 Gbit/s wohl absehbar außer Reichweite. Handys, Tablets und ähnliche Geräte laufen üblicherweise in einer 2x2-MU-MIMO-Konfiguration, woran sich so schnell nichts ändern dürfte. Die Verbesserungen von Wifi 7 könnten aber Übertragungsraten von 5 Gbit/s in Reichweite rücken.

Ein Upgrade auf den neuen Standard zahlt sich in den nächsten ein bis zwei Jahren für die allermeisten Nutzer wohl nicht aus, zumal kompatible Router noch teuer sind und es erst wenige Endgeräte gibt, die Wifi 7 unterstützen. Wer bereits Wifi 6 und insbesondere 6e verwendet, dürfte in der Praxis mit einem Upgrade wenig zu gewinnen haben. Wer noch mit Wifi 5 (802.11ac) oder einem früheren Standard arbeitet, sollte hingegen einen Umstieg auf Wifi 6 oder 7 in Betracht ziehen.

Dabei geht es nicht nur um höhere Bandbreiten, sondern auch darum, auf neueren Geräten die Absicherung der Verbindung mit WPA3 in Anspruch nehmen zu können. Dieser ist zwar nicht fix an Wifi 6 und höher gebunden, allerdings gibt es nur wenig Hardware mit Wifi 5, die WPA3 unterstützt. (gpi, 19.7.2023)