Die höchsten Gehälter werden Berufseinsteigenden in Oberösterreich bezahlt, ergab die Erhebung von Stepstone. Getty Images

Welche Berufsgruppen und Bundesländer bieten die attraktivsten Einstiegsmöglichkeiten? Wo gibt es die meisten Stellenangebote für Young Professionals und wo die lukrativsten Praktikumsplätze? Antworten gibt eine neue Erhebung der Recruiting-Plattform Stepstone. Datengrundlage dafür ist der Stepstone-Fachkräfteatlas, für den die Marktforschungsagentur Index Jobanzeigen in 22 Printmedien und 21 Jobbörsen in ganz Österreich auswertete.

Und die Chancen, in den Arbeitsmarkt einzutreten, stehen für Junge gut, zumindest quantitativ gesehen: Von 2019 bis 2022 stieg die Zahl der Stellenausschreibungen für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger um 25 Prozent, die Zahl der Praktikumsplätze sogar um 35 Prozent.

Wer besonders gefragt ist

Die allgemein hohe Nachfrage nach IT-Fachkräften spiegelt sich auch in den Stellenangeboten wider: IT-Absolventinnen und Absolventen sind sehr gefragt. 4.500 Stellenanzeigen wurden in diesem Bereich 2022 ausgeschrieben. Auch Praktikumsstellen werden seit den letzten vier Jahren vermehrt angeboten, im Vorjahr waren es 1.852. Im Vergleich zu 2019 ist das eine Steigerung der Jobinserate von 43 Prozent.

Ähnliche viele Bewerbende wurden im Finanz- und Rechnungswesen gesucht. In diesem Bereich stieg die Anzahl der Jobinserate in den vergangenen vier Jahren ebenfalls enorm, und zwar um 46 Prozent. Auch Praktikantinnen und Werkstudierende werden immer öfter gesucht. 1.606 Jobs waren 2022 zu vergeben.

Höchste Gehälter in Oberösterreich

Ingenieurs- und IT-Einsteigende werden laut der Auswertung am besten bezahlt: Durchschnittlich verdienen sie monatlich 3.163 Euro brutto. An dritter und vierter Stelle liegen Jobs im Bereich Einzelhandel sowie Forschung und Entwicklung, die ein Durchschnittsgehalt von 3.099 beziehungsweise 3.084 Euro monatlich bieten.

Doch wo sind all diese Stellen zu finden? Im letzten Jahr wurden in Wien 10.074 Stellenangebote für Young Professionals und 8.753 Praktikumsplätze ausgeschrieben – 20 Prozent mehr als noch vor der Pandemie im Jahr 2019. Das zweitplatzierte Bundesland im Bundesländerranking ist Oberösterreich. Auf dem dritten Platz liegt die Steiermark. Diese Ergebnisse sind gemessen an der jeweiligen Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner allerdings wenig überraschend.

Interessant ist, welches Bundesland mit den besten Gehaltsaussichten lockt: Bei den Young Professionals wird das Ranking von Oberösterreich angeführt. Hier wurden im Durchschnitt 2.947 Euro monatlich in den Stellenanzeigen angeboten. Die geringsten Gehälter waren in Tirol mit durchschnittlich 2.664 Euro pro Monat angesetzt.

Bestbezahlten Praktikumsplätze in der Steiermark

Im Gehaltsranking der Praktikumsvergütung stehen die technischen Branchen an oberster Stelle. 2.172 Euro brutto verdient man im Schnitt bei einem Praktikum im Ingenieurswesen. Auf 2.117 Euro pro Monat kommen Berufsanfängerinnen im Bereich IT. An dritter Stelle stehen die technischen Ausbildungsberufe mit knapp über 2.000 Euro pro Monat.

Die niedrigsten Durchschnittsgehälter werden Berufseinsteigenden im Personalwesen (1.633 Euro) sowie im Marketing, PR und Werbung (1.528 Euro) angeboten. Diese Branchen lagen auch 2019 auf den hinteren Plätzen des Gehaltsrankings.

Für Praktika werden mit durchschnittlich 2.241 Euro pro Monat die attraktivsten Gehälter in der Steiermark angeboten. Das Burgenland liegt mit durchschnittlich 2.113 Euro pro Monat an zweiter Stelle im Gehaltsranking. Am niedrigsten bezahlt sind die Praktikanten und Werkstudierenden in Kärnten. Hier werden durchschnittlich nur 1.578 Euro pro Monat bezahlt.

Aufgrund der vermehrten Pensionseintritte könnte es auch in diesem Jahr in einigen Branchen zu mehr Ausschreibungen kommen. Wie viele Stellenanzeigen es mehr gab, wird man allerdings erst im Rückblick nächstes Jahr sagen können. (red, 21.7.2023)