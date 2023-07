Sanft und beruhigend erklingt das Titellied, das "von den nettesten Menschen der Welt" handelt, von der rauen Stimme von Dirk von Lowtzow gesungen. Träumerisch und zum Einschlafen gedacht ist die Serie Die nettesten Menschen der Welt jedoch nicht. Erst scheint alles normal, aber irgendwie schleicht sich ein bedrohliches Gefühl ein. Die Serie ist ab 21. Juli in der ARD-Mediathek verfügbar, am 24. Juli werden alle Folgen von 0.05 Uhr bis 2.05 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Verstörende Technologien, ein Loch im Bauch, Krieger und Orkhexen aus einem Videospiel. Man stellt sich die Frage "Wie absurd ist das?", bis einem auffällt, dass das alles gar nicht so abwegig erscheint. Die Serie erzählt sechs in sich abgeschlossene Handlungen mit wiederkehrenden Charakteren. Dabei ist eine Begegnung unglaublicher als die andere.

Lill (Hannah Schiller) hat eine chronische Krankheit. In ihrem Zimmer denkt sie sich allerlei Geschichten aus. NDR/Studio Zentral/Georges Pauly

Die Serie konfrontiert Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren tiefsten Ängsten, ohne diese dabei direkt auszusprechen. Jemand kann die netteste Chefin, aber die skrupelloseste Mutter sein: In gewissen Kontexten sind wir alle die nettesten Menschen der Welt – oder eben auch nicht. Die Frage "Wer ist gut, wer ist böse?" verschiebt sich stets, weil die Folgen immer unterschiedlichen Figuren die Sichtweise überlassen, nur um dann alles wieder um 360 Grad zu drehen.

Trotz all der Wirrungen und Verwirrungen gibt es Hinweise auf das große Ganze, in den je 20-minütigen Episoden werden Spannungsfelder zwischen technologischem Fortschritt und zwischenmenschlichen Beziehungen erforscht. Während sich die britische Netflix-Serie Black Mirror, die unter anderem als Vorbild diente, mit Zukunftsszenarien beschäftigt, geht es in Die nettesten Menschen der Welt um gegenwärtige Themen. Geschrieben wurde die Serie von Alexander Adolph und Eva Wehrun.

Petra (Silke Bodenbender) und Kay (Stephanie Amaray) erleben ein Bewerbungsgespräch voller Abgründe. NDR/Studio Zentral/Georges Pauly

Der "Konzern mit humanistischen Zielen", der in der Folge Junior vorkommt, könnte beispielsweise für viele Unternehmen stehen, die vorgeben, etwas Gutes zu tun, und in der Realität den Planeten zerstören. Nach jeder Folge bleibt man zurück mit noch mehr Fragen und Rätseln und will wissen, wie es weitergeht. Schließlich hängen alle Schicksale zusammen.

Die Serie hat eine bedrückende Atmosphäre, teils fast schon episch, weil sich die Figuren vorkommen wie aufopferungsbereite Helden (Elmchen I & II oder Häxan (Hexen) I & II). Dies erscheint nicht immer angemessen, allerdings vermitteln die Darstellenden alle einen überzeugenden Charme, sodass man ihnen nicht böse sein kann – auch nicht, wenn sie einmal nicht die nettesten Menschen der Welt sein sollten.

Lana (Pauline Fusban) und Tanja (Milena Tscharntke) entdecken eine Kamera. NDR/Studio Zentral/Georges Pauly

Hannah Schiller schlüpft in die Rolle der Lill, die sich in ihrem eigenen Zimmer einer Gefahr ausgesetzt sieht, Petra (Silke Bondenbender) und Kay (Stephanie Amaray) liefern sich einen gnadenlosen Konkurrenzkampf mit erratischem Ausgang. Anton von Lucke spielt Marten, einen Studenten, der von allen als freundlich abgestempelt wird. Seine Freundin Anne (Lena Klenke) trennt sich dennoch von ihm. Als er eine Beziehung mit einem mysteriösen Haustier eingeht, passieren auf einmal komische Dinge. In Häxan (Hexen) I & II kämpfen Hausmeister Siegel (Jörg Schuttauf), Mika (Sebastian Urzendowsky), Tanja (Milena Tschartnke) und Lana (Pauline Fusban) jeweils ihr ganz eigenes Battle und drohen dabei, (Video-)Spiel und Realität zu verwechseln.

Hannah Schillers Zeichentalent wurde spontan am Set entdeckt, und daraus ergab sich, dass die Lill-Darstellerin die Episodentitel sowie alle Bilder im Abspann zeichnete. Der Titelsong Die nettesten Menschen der Welt stammt von Dirk von Lowtzow, Sänger der Band Tocotronic. In Häxan (Hexen) hat er einen Gastauftritt als schlafloser Hotelgast Herr Zapf.

Spiel wird zur Realität für Mika (Sebastian Urzendowsky). NDR/Studio Zentral/Michael Ihle

Die Serie hinterlässt definitiv ein ernüchterndes Gefühl und entlockt am Ende ein erleichtertes Seufzen. Denn so real sind die Szenarien dann doch noch nicht, oder? (Eleni Ernst, 21.7.2023)