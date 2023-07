Johannes Dieterich

Wahlkämpfe beginnen gewöhnlich mit Debatten – im südafrikanischen Sorgenstaat Simbabwe beginnt der Wettbewerb dagegen mit einem Maulkorb. Emmerson Mnangagwa, Präsident der zerstörten Kornkammer des Kontinents, unterzeichnete fünf Wochen vor dem Urnengang jetzt ein Gesetz, das Kritik an der Regierung als "unpatriotisches Verhalten" oder "absichtliche Schädigung der nationalen Interessen des Landes" unter Strafe stellt – in besonders schlimmen Fällen soll einem Deliquenten sogar die Todesstrafe blühen.

Emmerson Mnangagwa greift offenbar zu allen Mitteln, um an der Macht zu bleiben. EPA/AARON UFUMELI

Die Novelle sei nötig geworden, weil Kritiker der Regierung immer wieder zu Sanktionen gegen Simbabwe aufriefen – und damit würde die Souveränität des Landes gefährdet, begründet die Regierung ihre Initiative. Nach Auffassung von Rechtsgelehrten ist das neue Gesetz jedoch dermaßen vage gehalten, dass einer viel weiteren Auslegung Tür und Tor geöffnet sei. "Es ist ein verzweifelter Versuch, die Redefreiheit sowie die Beteiligung an den Wahlen Ende August einzuschränken", meint Flavia Mangovya von Amnesty International. Menschenrechtsanwälte, Journalisten, Whistleblower, Repräsentanten der Zivilgesellschaft und Oppositionspolitiker sollten auf der Hut sein.

Veranstaltungsort zu "buschig"

Die Novelle ist nicht die einzige Maßnahme, mit der sich die Regierungspartei Zanu/PF zum neunten Mal seit der Unabhängigkeit des Landes vor 43 Jahren eine Wiederwahl sichern will. Zusätzlich wird auch der Wahlkampf der Oppositionsparteien behindert. Der für Zanu/PF gefährlichsten – der von dem Anwalt Nelson Chamisa geführten "Citizen Coalition for Change" (CCC) – untersagte die Polizei seit der Gründung der Koalition vor 18 Monaten nicht weniger als 90 Kundgebungen, darunter auch die Auftaktveranstaltung für ihren Wahlkampf vor acht Tagen in Bindura. Diese verbot die Polizei mit der Begründung, der Ort der Veranstaltung sei zu "buschig", außerdem gehe von ihr ein zu großes Risiko für die Übertragung von Krankheiten aus.

Erst diesen Sonntag konnte die Koalition ihr Wahlprogramm vorstellen, das unter dem Motto "Für alle" steht. "Sie können unsere Kundgebungen verbieten, sie können uns aber nicht aus den Herzen der Leute verbannen", sagte der 45-jährige Anwalt Chamisa. Sein Gegner, Präsident Mnangagwa, ist 80 Jahre alt.

Mnangagwa, das "Krokodil", kam vor sechs Jahren mit einem Putsch gegen seinen einstigen Gönner Robert Mugabe an die Macht. Der ehemalige Befreiungskämpfer kündigte mehr Demokratie und wirtschaftliche Reformen an: Sein Staatsstreich gegen den im Jahr 2019 Verstorbenen wurde zunächst als Befreiung begrüßt. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass sich die Herrschaft des "Krokodils" von der Mugabes durch nichts unterschied: Auch unter Mnangagwa landen Kritiker im Gefängnis, die Korruption treibt noch schlimmere Blüten, und die Wirtschaft rutscht weiter in den Keller. Erneut ist die Inflation bei mehr als 1.000 Prozent angelangt: Ihr Schaden wird nur dadurch gemildert, dass inzwischen auch der US-Dollar als offizielle Währung gilt.

Gewalt gegen Oppositionelle

Von seinem Vorgänger hat das "Krokodil" auch andere Tricks zur Manipulierung von Wahlen übernommen: zum Beispiel, dass das staatliche Fernsehen jede Zanu/PF-Veranstaltung live überträgt, während jene der Opposition höchstens abfällig erwähnt werden. Schon beginnt auch wieder eine Gewaltwelle, die jede Abstimmung in den vergangenen zwei Jahrzehnten begleitete: Oppositionskandidaten werden eingeschüchtert oder verprügelt, manche müssen sich wie William Mutondoro aus dem Gutu-Distrikt der Masvingo-Provinz tagelang im Busch verstecken. "Ich weiß nicht, was aus meiner Familie werden wird", sagt der CCC-Kandidat: "Ich hoffe nur, dass wir die Wahlen gewinnen."

Umfrageinstitute geben der CCC einen klaren Vorsprung vor der Regierungspartei: Elite Africa Research sieht Chamisa mit neun Prozent in Führung, die Brenthurst Foundation erwartet sogar 13 Prozent. Dass das Ergebnis schließlich ganz anders ausfallen wird, steht allerdings heute schon fest – sonst hätten ja alle Anstrengungen des "Krokodils" nichts genützt. (Johannes Dieterich, 19.7.2023)