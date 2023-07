Ryan Goslings Ken hat seine Superwaffe entdeckt: die Kenergie. Warner Bros.

"Barbie" soll für diejenigen sein, die Barbie lieben, und diejenigen, die sie hassen, sagte Regisseurin Greta Gerwig im Vorfeld des heißerwarteten Films oft und ausdauernd. Dieser Spagat ist Gerwig und Produzentin und Hauptdarstellerin Margot Robbie gelungen. Denn "Barbie" ist Popmusical, trendsettendes Ausstattungskino und eine durchdachte, liebevolle Satire auf die Puppe, zu der Frauen eine äußerst komplizierte Hassliebe verspüren. Robbie ist die perfekte "sterotypical" Barbie, mit blondem Wallehaar und einem goldenen Herzen. Auch der Rest des diversen Casts macht Sinn und Spaß – vor allem dann, wenn sich Gerwig als "Sex Education"-Fan entpuppt: Gleich drei bekannte Gesichter aus der beliebten Netflix-Teenie-Serie kann man hier entdecken. Und ja, die gemalten und liebevoll gebauten Sets, die verschiedenen Schattierungen von Pink sind wundervoll anzusehen auf der ganz großen Leinwand.

"Barbie"-Trailer

Warner Bros. New Zealand

Risse in der perfekten Plastikwelt

Dort, in Barbieland, herrscht die Perfektion: "Ladies rule the world", Frauen regieren die Welt, um einen passenden Destiny's-Child-Song zu zitieren, der zwar nicht im poplastigen Soundtrack ist, aber sehr gut dazu passen würde. Denn in Barbieland ist Nineties-Girlpower angesagt – und Eighties-Karrierefrauenpower – und Sixties-Cosmo-Girl-Power. Hier herrscht ein liberal-feministisches Ideal, dasHelen Gurley Brown, die Begründerin vom Modemagazin "Cosmopolitan", in ihrem einflussreichen Ratgeber "Sex and the Single Girl" entworfen hat: Feminismus, der sich darüber definiert, dass Frauen im Kapitalismus alles erreichen können, solange sie nur attraktiv und verfügbar sind. Die von Ruth Handler erdachte Barbiepuppe ist das Epitom dieses Frauenbilds: optisch von einer deutschen Sexpuppe inspiriert, repräsentiert sie die ideale Erfolgsfrau: Sie hat einen Job (Model), sie lebt allein in einem modernistischen Designertraumhaus, und sie hat – ach – so viele tolle Kleider.

VIDEO: Phänomen Barbie - Warum die Kultpuppe 2023 realer ist denn je.

DER STANDARD

Da der Spielzeugkonzern Mattel es versteht, mit der Zeit zu gehen, blieb Barbie nicht Model. Sie blieb auch nicht blond und normschön. Der Film zeigt, wie Barbie Ärztin (von Transschauspielerin Hari Nef verkörpert, wohl als Seitenhieb auf die medizinischen Diskurse rund um Transidentität) und Präsidentin (Issa Rae) wurde. Die Kens sind in Barbieland dagegen nur schmückendes Beiwerk, die um die Gunst der Barbies buhlen. Doch dann bekommt die Perfektion von Robbies Puppe Risse: Die Dusche ist kalt, die Füße wollen nicht mehr in Highheel-Form bleiben, auf dem Oberschenkel zeigt sich Cellulite, und ihre Gedanken kreisen plötzlich um den Tod.

"Flache Füße!!! Bääähhhh! Warner Bros.

Abhilfe soll "weird Barbie" schaffen. Eine von "Saturday Night Live"-Komikerin Kate McKinnon dargestellte Barbie-Hexe, die ausgestoßen aus dem Kreis der Perfekten abseits von Barbieland lebt. Sie empfiehlt Barbie, die Reise in die "Real World", die echte Welt, anzutreten, um die Person zu finden, die mit ihr spielt – denn deren Gedanken sind schuld an ihrem Dilemma. Barbie tritt im Chanel-Kostüm (Werbung überall) den Weg auf der "pink brick road" an – neben "weird Barbie" und dem gemalten Horizont eine weitere Referenz auf klassische Musicalfilme wie "Der Zauberer von Oz".

Greta Gerwig’s Official Barbie Watchlist

Letterboxd

Nichts geht ohne Mann mit Strohkopf

Doch wie bei Dorothy in Oz geht nichts ohne Mann mit Strohkopf: Ken hat sich hineingeschmuggelt ins Auto, Barbie ist zu nett, ihn hinauszuschmeißen – und ist damit Auslöserin des Übels, das Ken über Barbieland bringen wird. Denn der von Minderwertigkeitskomplexen geplagte Ken entdeckt in der echten Welt das Patriarchat für sich, das er als "Männer auf Pferden regieren die Welt" auslegt.

Die sich nun in diversen Musicalnummern entfesselnde "Kenergie" stiehlt Barbies Selbstfindung die Show. Allein die Besetzung mit Ryan Gosling als muskulösem, wasserstoffblondem Ken ist eigentlich verfehlt: Er ist schlicht zu charismatisch. Natürlich ist das volle Absicht. Dem Drehbuch- und Eheduo Greta Gerwig und Noah Baumbach hat es offenbar nicht gereicht, Robbies Barbie mithilfe ihrer Puppenbesitzerin Gloria (America Ferrara) das komplizierte Verhältnis, das Frauen zu Weiblichkeit, Perfektions- und Erfolgsdruck haben, durchspielen zu lassen, sie mussten Kens Befindlichkeiten, die unter dem Topos fragile Männlichkeit zusammengefasst werden können, ebenso viel Platz einräumen.

KEN Things Ryan Gosling Can't Live Without | GQ

"If you're a Ken, or Ken-curious, or just Ken-fused like I was, here are my top ten Ken-sentials to help you tap into your Kenergy." GQ

Bekannte Logik: Den Kens wird verziehen

Das macht zwar viel Spaß, aber es dupliziert auch eine altbekannte Logik: Den Barbies dieser Welt ist es gestattet, mit viel Herz und nicht allzu viel Humor ihre Emanzipationsfantasien zu durchleben, die Kens dürfen ziemlich viel Mist anstellen, Kriege anzetteln und sich anschließend verbrüdern – denn schließlich wird ihnen von den Barbies trotzdem verziehen, weil sie, ach so lustig sind. Anders gesagt: Die Kens bekommen eine eigene, grandiose Musicalnummer, die Barbies dürfen zu Dua Lipa die Hüften schwingen. Das ist, leider, nicht dasselbe.

Von Erfolg gekrönt werden letztendlich alle Beteiligten des Barbiefilms: Gerwig, die sich als kommerzielle Filmemacherin etabliert. Robbie, die als ausführende Produzentin einmal mehr zeigt, dass sie auch hinter der Kamera die Strippen zieht. Gosling, dem ein rasantes Comeback gelungen ist, und schließlich der geschäftstüchtige Konzern hinter dem Plastikpuppenspektakel, Mattel, der einmal mehr bewiesen hat, wie man aktuelle Genderdiskurse zu Gold spinnt. (Valerie Dirk, 19.7.2023)