Anwälte sind an einem Strafgericht natürlich nichts Ungewöhnliches, gleichzeitig Angeklagte sind sie aber auch in Wien nicht alle Tage. moe

Wien – Man muss sich als Angeklagter, salopp gesagt, ziemlich aufführen, um des Verhandlungssaales verwiesen zu werden. Briefbomber Franz Fuchs hat das seinerzeit geschafft, am Mittwoch brachte das auch Herr G. zustande. Das Besondere: Der 68-jährige Angeklagte war einst selbst Anwalt, nun muss er sich wegen Körperverletzung, Nötigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Richter Markus Müller verantworten.

Der Prozess beginnt bereits mit 16 Minuten Verspätung. Durch ein Telefonat mit der Justizwache erfährt der Richter, dass G., der zwei Erwachsenenvertreter hat, darauf bestehe, sich noch "zurechtzumachen", um adrett vor Gericht erscheinen zu können. Als der unbescholtene Pensionist schließlich den Saal betritt, wird Kollegin P. von der "Kronen Zeitung" zum Ziel seines Zornes. "Was machen Sie da? Ich verbiete Ihnen, ein Foto von mir zu machen!", herrscht der großgewachsene Angeklagte die junge Journalistin an, als sie ihn ablichtet. "Wie heißen Sie? Ich verbiete Ihnen auch, zu berichten!", zürnt er weiter.

Richterliche Erfahrung mit Angeklagtem

Anschließend besteht er auf einer Besprechung mit seinem Verteidiger Lukas Amsüss, die ihm Richter Müller schließlich zubilligt. Müller weiß, was auf ihn zukommt, schließlich hat er auch die Untersuchungshaft über den Angeklagten verhängt. "Bei der Haftverhängung haben Sie sich nicht angemessen verhalten", merkt er an, wird vom Angeklagten aber sofort unterbrochen: "Ich habe eine massive Anpassungsstörung durch die Haft", erklärt er und behauptet danach, in der Justizanstalt misshandelt worden zu sein.

Nach einigem Zureden nimmt G. schließlich auf dem Angeklagtenstuhl Platz. Müller will seine Generalien überprüfen, steht plötzlich aber vor einem neuen Problem. "Ich versteh' Sie einfach nicht!", behauptet der Angeklagte. Sein Hörgerät sei gestohlen worden. Also darf er vor den Richtertisch treten, gibt aber vor, auch dort nur Wortfetzen zu erhaschen. Auch seinen Verteidiger kann er während dessen Eröffnungsplädoyer angeblich kaum hören und darf deshalb in dessen Nähe stehen. "Wir haben eine schwierige Situation ...", beginnt Amsüss, wird aber ebenfalls sofort von G. unterbrochen. "Was haben Sie gesagt? Ich bin eine schwierige Person?", braust der 68-Jährige auf und schimpft über den "unfähigen Anwalt".

Angeklagter glaubt an politische Hintergründe

Auch die Einvernahme des Angeklagten gestaltet sich vorsichtig ausgedrückt schwierig. G. fällt Müller ständig ins Wort, weicht vom Thema ab oder rügt angebliche Verfahrensmängel. Der Richter ermahnt ihn und weist darauf hin, dass er auch vom Prozess ausgeschlossen werden könne. Zum Vorwurf des Widerstands bekennt G. sich wie zu den anderen Anklagepunkten nicht schuldig. Er sei Anfang des Jahres in St. Pölten von zwei Polizisten angehalten worden, die ihn aufforderten, sie auf die Polizeiinspektion zu begleiten. "Ich bin zwei Schritte vor ihnen gegangen, plötzlich sind sie mich von hinten angesprungen und haben mich zu Boden gebracht", erzählt G. seine Version. Auch von einem Knie im Rücken und einem Tritt berichtet er. "Es war bitte Wahlkampf in Niederösterreich. Und sie hatten Angst, dass ich in der Politik aktiv werde!", ist er von einem politischen Attentat überzeugt.

Die beiden Beamten erzählen die Geschichte doch deutlich anders. Eine Mitarbeiterin des Magistrats der niederösterreichischen Landeshauptstadt habe bei der Exekutive angerufen und geschildert, dass der amtsbekannte G. wieder vor Ort sei und beharrlich Akteneinsicht in nicht existente Akten fordere. Er wollte dafür auch ins Büro des Bürgermeisters, was aber verhindert werden konnte.

Widerstand in der Fußgängerzone

Die Polizisten machten sich zu Fuß auf den Weg, in der Fußgängerzone kam ihnen der Angeklagte entgegen. Da sich herausstellte, dass für ihn ein gerichtlicher Auftrag zur Aufenthaltsermittlung vorlag, forderten sie G. auf, mitzukommen. Der Angeklagte habe zunächst zugestimmt, nach wenigen Metern habe er sich allerdings zu beschweren begonnen, warum er von ihnen eskortiert werde. Zunächst versuchte er mehrmals, einen der Männer anzurempeln, als ein Polizist schließlich seinen Oberarm ergriff, versetzte er ihm einen Ellbogenstoß in den Brustbereich. G. sei zu Boden gebracht worden, ein Knie im Rücken oder einen Tritt habe es aber nicht gegeben – zahlreiche Passanten hätten den Einsatz beobachtet, sagen die Beamten. "Es ist einfach nur erfunden!", meint der Angeklagte zur Darstellung der Polizisten.

Bevor die beiden weiteren Anklagepunkte – G. soll 2021 und 2022 versucht haben, sich gewaltsam Zutritt in die Kanzleien seiner Erwachsenenvertreter zu verschaffen und dabei eine junge Mitarbeiterin verletzt haben –behandelt werden können, eskaliert die Situation vollends. Der angeklagte Ex-Anwalt lamentiert über "diesen kriminellen Anwalt" und meint damit einen der Erwachsenenvertreter. Müller lässt er wieder nicht zu Wort kommen, dafür fragt er plötzlich den Schriftführer, einen Rechtspraktikanten, wer er denn sei. "Gut, mir reicht's!", verliert der Richter schließlich die Geduld und lässt den Angeklagten nach der Strafprozessordnung wegen "wiederholten ungeziemenden Verhaltens" von der Justizwache zurück in die Zelle bringen.

Überraschendes psychiatrisches Gutachten

Umso überraschender kommt dann das verlesene psychiatrische Gutachten des Sachverständigen Siegfried Schranz. Der kam nämlich zum Schluss, dass der Angeklagte zurechnungsfähig und auch nicht gefährlich sei. Lediglich seine Diskretionsfähigkeit – also die Einsichtsfähigkeit, widerrechtlich zu handeln – sei "ein wenig" herabgesetzt, urteilte der Experte.

Die Mitarbeiterinnen der Anwaltskanzleien haben das ganz anders erlebt – in einer hatte G. sogar Hausverbot, sein ihm zustehendes Taschengeld wurde ihm durch ein Gangfenster überreicht, damit er die Büroräumlichkeiten nicht betreten könne. "Warum musste er für das Geld zu Ihnen kommen?", wird eine Zeugin gefragt. "Keine einzige Bank wollte ihn als Kunden, daher hatte er auch keine Bankomatkarte", erklärt diese. Eine weitere Zeugin, die acht Tage im Krankenstand war, nachdem G. ihr bei einem Zutrittsversuch das Handgelenk gegen ein schmiedeeisernes Gitter geschleudert hatte, will 500 Euro an Schmerzengeld, was der Verteidiger ablehnt.

"Er ist getrieben und sucht ständig Akten"

"Er ist getrieben und sucht ständig Akten", gesteht Amsüss in seinen Schlussworten zu, fordert aber dennoch einen Freispruch oder zumindest ein mildes Urteil. Da der Angeklagte zur Urteilsverkündung wieder anwesend sein muss, folgt eine 15-minütige Pause, um G. wieder vorführen lassen zu können. Neuerlich direkt vor dem Richtertisch stehend, vernimmt der 68-Jährige dann das Urteil: schuldig im Sinne der Anklage, die Strafe beträgt zwölf Monate bedingter Haft, der Privatbeteiligten muss er die 500 Euro zahlen. Noch während des Urteilsspruchs meldet G. Nichtigkeit und Berufung an, die Begründung hört er schon nicht mehr, da er sich vor der in der ersten Zuseherinnenreihe sitzenden Kollegin P. aufbaut und ihr nochmals einschärft, dass er das Medium verklagen werde, wenn über das Verfahren berichtet werde.

Irgendwann dreht er sich zum Richter und beschwert sich wieder einmal, dass er ihn nicht verstehe. "Sie verstehen nichts, weil Sie dauernd reden!", stellt Müller dazu korrekterweise fest. "Das ist ein glatter politischer Prozess, Sie wissen es!", ruft G. beim Abgang dem Richter noch zu. (Michael Möseneder, 19.7.2023)