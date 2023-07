Maulkörbe gibt es überall auf der Welt, dieses Foto stammt von einer Kundgebung gegen politische Zensur in Brasilien. IMAGO/NurPhoto/Cris Faga

Die Geschichte der Onlinezensur ist so alt wie das Internet selbst. Welche interessanten Blüten die Debatten über Netzsperren trieb, ist älteren Semestern wohl seit der Debatte um die Musiktauschbörse Napster im Gedächtnis. Seither hat sich nicht viel verändert: Es wird immer noch mit Kanonen auf Onlinespatzen geschossen, vollkommen übertrieben reagiert, und manche Sperrversuche sind technisch so laienhaft ausgeführt, dass sie praktisch jeder umgehen kann. So gibt es Länder, in denen es verboten ist, Wikipedia-Einträge in der eigenen Landessprache zu verfassen, wieder andere haben die Darstellung von gelben Badeentchen untersagt, und in Vietnam reicht schon das extravagante Salzen von Nudeln in einem Onlinevideo für Haftstrafen aus.

Doch wie steht es um Ihr Wissen, wenn es um Zensur und Verbote in der Onlinewelt geht? Woher stammen die radikalsten, verrücktesten und, ja, manchmal auch dümmsten Ideen zu Netzsperren? Machen Sie das Quiz und finden Sie heraus, ob Sie der Zensurlehrling oder der Großinquisitor der Maulkörbe sind.

Kleiner Tipp: Es sind nicht immer die üblichen Verdächtigen China und der Iran. Die Geschichte der Internetsperren ist nämlich auch im angeblich freien Westen lang, und gerade Österreich kann auch auf eine lange Tradition von Interneteinschränkungen zurückblicken. (red, 22.7.2023)