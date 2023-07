Jetzt anhören: Der Kabarettist, Influencer und Fan von "And Just Like That ..." über die Nachfolgeserie von "Sex and the City"

Jetzt die neue Folge von "Serienreif" anhören:

Vor 25 Jahren läutete "Sex and the City" ein neues Zeitalter im Fernsehen ein. Carrie, Charlotte, Miranda und Samantha lebten ihr freizügiges Leben in New York mit Mode, Männer und Moneten. Ein Vierteljahrhundert später kehrten drei von ihnen mit der HBO-Serie "And Just Like That..." zurück. Michi Buchinger, Carrie-Bradshaw-Fan der ersten Stunde, sah staunend zu. Vor kurzem startete die zweite Staffel. Wie der Kabarettist und Influencer die neuen Folgen findet, fragen Doris Priesching und Michael Steingruber. (red, 20.7.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Sky