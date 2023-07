In der neuen Datingshow "Der Heiratsmarkt" suchen Eltern für ihre erwachsenen Kinder Partnerinnen oder Partner. ProSieben öffnet diesen Marktplatz der Liebe erstmals am Donnerstag, 10. August, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Annemarie Carpendale moderiert das Spektakel, das auf der kroatischen Insel Hvar gedreht wurde und auch auf der Streamingplattform Joyn zu sehen ist.

Carpendale spricht von einer völlig neuen Form von Dating-Show: "Der Generationen-Clash zwischen den Singles und ihren Familien macht die Show aus. Wir kennen das doch alle: Die eigenen Eltern würden ganz sicher hier und da ganz andere Entscheidungen für uns treffen als wir selbst. Und bei 'Der Heiratsmarkt' prallen da dann oft ganz verschiedene Welten und Vorstellungen aufeinander. Beispielsweise sucht der Papa für seine Tochter eher den braven Partner statt den Bad Boy. Und erzählt beim Frühstück: 'Also meine Tochter braucht erst mal Zeit, um sich zu öffnen', während sie parallel bei der Hausparty am Pool twerkt. Genau das ist es, was hier so Spaß macht." (APA, 19.7.2023)