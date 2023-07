Radiotipps

PODCAST

Wie ist der Sex in der City, Michi Buchinger? Kabarettist und Podcaster Michi Buchinger plaudert mit Doris Priesching und Michael Steingruber über die HBO-Serie And Just Like That derStandard.at/Serienreif

9.30 UMWELT

Radiokolleg: Wer hat Angst vor CO2? Wie kann CO2 effizient reduziert werden? Über Ansätze aus Wissenschaft, Musik und Architektur. Utopisch? Nein. Bis 9.45, Ö1

17.30 MUSIK

Spielräume Musik aus allen Richtungen mit Andreas Felber Zu Gast ist Schlagzeuger Uli Soyka, Gründer des Projekts Pan-Tau-X, eine Plattform der Jazz-Szene. Bis 17.55, Ö1 (Eleni Ernst, 20.7.2023)