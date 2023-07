Es ist ein ständiges Kommen und Gehen in Salzburg. Und diese Transfergeschäfte wollen auch in Zukunft perfekt organisiert werden. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Manfred Pamminger

Der Ex-Profi soll unter anderem von Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter bevorzugt werden. Im Bullen-Imperium hat er Erfahrung als Teammanager und Geschäftsführer von Liefering. Der 46-Jährige kennt das Umfeld und die Philosophie, er könnten in der persönlichen Entwicklung den nächsten Schritt wagen.

Bernhard Seonbuchner

Der 40-jährige Deutsche ist aktuell Akademie-Leiter der Salzburger, er kennt den Verein in- uns auswendig. Seonbuchnertrainierte als Co schon diverse Nachwuchsteams der Salzburger, so zum Beispiel die U15, U16, U18 – und Liefering. Bei Letztgenannten war er vier Jahre als Cheftrainer tätig, bei den Profis war er Co-Trainer unter Oscar Garcia, Marco Rose und Jesse Marsch. Da er auch im Management seine Erfahrungen gesammelt hat, wäre er zweifellos eine Option als Sportdirektor.

Johann Eder

Ein treuer Weggefährte des scheidenden Christoph Freund ist Chefscout Johann Eder. Der 35-Jährige wird vereinsintern ebenfalls als Alternative gehandelt. Seine Fußballkarriere verbrachte er im Salzburger Unterhaus bei Annaberg-Lungötz, in Seekirchen, St. Johann und Neumarkt.

Jochen Schneider



Der 52-jährige Deutsche ist als Sportdirektor bei den New York Red Bulls tätig. Er soll von Oliver Mintzlaff, dem Geschäftsführer der Red Bull GmbH,geschätzt werden. Für ihn spricht die internationale Erfahrung, die er im Red-Bull-Kosmos sammeln konnte. Von 2015 und 2019 arbeitete er zudem als Teamkoordinator von Red Bull Salzburg.

Marc Janko



Ein sehr bekannter Name. Der ehemalige ÖFB-Teamsturmer mit Salzburger Vergangenheit ist aktuell bei Sky als TV-Experte tätig. Für die Salzburger erzielte Janko in der Saison 2008/2009 39 Tore und damit nur zwei Tore weniger als Hans Krankl in der Saison 1977/1978. Darüber hinaus ist der 40-Jährige ein Mann klarer Worte - eine Qualität, die man in diesem Job gut gebrauchen könnte.

Oliver Glasner

Seit diesem Sommer ist Glasner vereinslos, da sein Vertrag mit Eintracht Frankfurt aufgelöst wurde. Mit der Eintracht gewann der 48-Jährige 2022 sensationell die Europa League, in der Champions League gelang ihm anschließend der Aufstieg ins Achtelfinale. Davor war Glasner Cheftrainer in Wolfsburg, beim LASK und der SV Ried. Ein Jahr lang arbeitete er bei Salzburg als Assistent.

Gerhard Struber

Der 46-jährige Kuchler ist Trainer der Red Bulls New York und wurde in den vergangenen Monaten als möglicher Nachfolger von Cheftrainer Matthias Jaissle gehandelt. Daraus wurde nichts. Er könnte trotzdem nach Salzburg zurückkehren, hier trainierte er bereits den Kooperationsverein Liefering. Beste Voraussetzungen also. (Severin Schausberger, 19.7.2023)