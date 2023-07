USA Barbie-Ausstellung in Kalifornien: "Barbie ist seit Jahrzehnten eine Inspiration"

Eintauchen in die Welt von Barbie: Das ist jetzt in einer Ausstellung in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien möglich. Für Fans der legendären Puppe geht kurz vor dem Kinostart von Greta Gerwigs "Barbie" ein pinkfarbener Traum in Erfüllung