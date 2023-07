Amrapali Gan, wie sie sich selbst gern abkürzt, war nie länger als vier Jahre bei einer Firma. Onlyfans hat sie nach drei Jahren verlassen. APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Das Internet weiß alles – nur nicht das Geburtsdatum der wahrscheinlich 38-jährigen Amrapali Gan. Ungewöhnlich für eine Frau ihrer Popularität, dass auch die allwissende Wikipedia zudem nicht ausspuckt, ob Gan verheiratet ist, Kinder hat oder auch nur Hobbys abseits ihrer Karriere begonnen hat. Ein Fokus auf Karriere ist dem mit Veränderungen gespickten Lebenslaufs in jedem Fall klar zu entnehmen, denn es ist eine Erfolgsgeschichte, die die gebürtige Inderin in ihrer Wahlheimat, den USA, hingelegt hat.

Cannabis Cafe

Den ersten Eintrag zu Gans beruflichem Werdegang findet man 2007. Damals absolvierte sie eine Leadership-Weiterbildung bei Pepsi, bevor sie zu der PR-Agentur Phyllis Klein & Associates in Beverly Hills wechselte. Es folgten Marketingstationen bei diversen Fashionmarken und Lebensmittelproduzenten, darunter auch die Red-Bull-Niederlassung in Santa Monica. 2019 wurde sie Vice-President Marketing der damals neuen Brand Cannabis Café. Ein Jahr später startete sie schließlich als Marketing- und Kommunikationsverantwortliche bei Onlyfans. Die Plattform erreicht vor allem mit ihren erotischen und pornografischen Inhalten rasch hohe Reichweiten. Sowohl Influencer, die sich sonst auf Instagram tummeln, als auch professionelle Sex-Worker locken zahlende Abonnenten an.

Nach knapp einem Jahr im Unternehmen übernahm die Karrierefrau die CEO-Rolle und machte Onlyfans zu einer noch schneller wachsenden Firma. Zehn Milliarden Dollar verdienten Content-Creator von Onlyfans während Gans Regentschaft. Das Unternehmen selbst behält 20 Prozent dieser Einnahmen. Ein lukratives Businessmodell also – für beide Seiten.

Am Dienstag verkündete Gan überraschend ihren Abschied von Onlyfans. "Die knapp drei Jahre bei der Plattform, welche den kulturellen Zeitgeist so gut getroffen hat, waren unglaublich belohnend", schrieb Gan auf Twitter und verlässt mit diesen Worten bereits ihr neuntes Unternehmen in ihrer eigentlich noch gar nicht so langen Karriere.

Wenig Zeit für Privatleben

Mehr Zeit für ein intensives Privatleben wird sie sich aber auch in den nächsten Monaten nicht gönnen, wie sie öffentlich wissen lässt. Auf ihrem Linkedin-Profil findet sich bereits ihre neue Passion. Hoxton Projects soll Gründer und wachsende Unternehmen in Sachen Kommunikation nach außen beraten. Chefin des Unternehmens ist natürlich Amrapali Gan. (Alexander Amon, 19.7.2023)