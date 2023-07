Die hohe Performance der tragbaren Spielkonsole Asus ROG Ally ist Vor- und Nachteil zugleich. Asus

Es gab tatsächlich einmal Zeiten, in denen klassisches Handheld-Gaming für tot befunden wurde. Den Kauf und das Mitschleppen eines zusätzlichen Geräts könne man sich ersparen, Smartphones und Tablets würden tragbaren Spielkonsolen den Rang ablaufen – so der weitläufig bekannte Tenor. Weit gefehlt, wie sich herausstellen sollte: Nintendo belehrte Skeptiker mit dem Hybrid-Konzept der Switch eines Besseren, und auch das Steam Deck hat bei vielen PC-Spielern seit dem Frühjahr 2022 wieder das Feuer für mobiles Gaming entfacht.

Im Windschatten dieser zwei Aushängeschilder versuchen zahlreiche Mitbewerber, Teil der Handheld-Renaissance zu werden. Neben weniger überzeugenden Konzepten, die ausschließlich auf Streaming setzen, gibt es auch eine Reihe tragbarer Konsolen, die mit besonders starker Hardware überzeugen wollen. Ein Argument, mit dem man Switch und Steam Deck leicht übervorteilen kann, schließlich zählten die rohen Performance-Kennzahlen bei beiden Geräten bereits zum Launch nicht unbedingt zu ihren Stärken.

Stolzer Preis für den stärksten Verfolger

Der vermutlich vielversprechendste Mitbewerber im Verfolgerfeld ist das ROG Ally von Asus. Im Vergleich zu den zwei Platzhirschen soll der Handheld über ein Vielfaches an Leistung verfügen. Ein höher auflösender Bildschirm und flexiblere Betriebsmöglichkeiten sollen zu weiteren Vorzügen des ROG Ally zählen.

Das Versprechen von Hersteller Asus ist jedenfalls klar. Ein deutliches Plus an Performance soll unterwegs zu einem visuell detaillierteren und zugleich flüssigeren Spielerlebnis führen. Aber auch gleich zum ersten Nachteil des Neulings: Derzeit ist nur die volle Ausbaustufe des Handhelds zu einem stattlichen Preis von 800 Euro verfügbar. Selbst die günstigere Version, die mit schwächerem Prozessor und weniger Speicherplatz im dritten Quartal nachgereicht wird, soll immer noch 700 Euro kosten.

Vergleicht man den Preis mit dem Modell des Steam Decks, das ebenfalls über 512 GB Speicher verfügt, ist das ROG Ally noch immer um knapp 130 Euro teurer. Lässt sich der höhere Preis durch die versprochene Mehrleistung rechtfertigen? Der STANDARD konnte den Handheld zwei Wochen lang genauer unter die Lupe nehmen.

Die Performance ist da

Um eines gleich vorwegzunehmen: Das ursprüngliche Versprechen von Asus, dass das ROG Ally doppelt so viel Power habe wie das Steam Deck, kann am Ende nicht eingehalten werden. Tatsächlich ist der Handheld von Asus ungefähr 50 Prozent schneller als das Gegenstück zu Valve, wenn man die Leistung beider Plattformen bei gleicher Auflösung (1.280 x 720 Bildpunkte) vergleicht. Betreibt man das ROG Ally bei maximaler Auflösung (1.920 x 1.080 Bildpunkte), bewegt man sich tendenziell leicht unter dem Niveau, auf dem sich Valves Steam Deck bei 720p befindet.

Nach ein wenig Feintuning in den Einstellungen kann sich "Cyberpunk 2077" nicht nur sehen lassen, es spielt sich auch recht flüssig. STANDARD/Brandtner

Dank des "Ryzen Z1 Extreme" System-on-a-Chip (SoC) von Hersteller AMD ist die tragbare Konsole von Asus deutlich besser bestückt als die Konkurrenz. Es verfügt über acht Kerne und 16 Threads und kann eine maximale Leistung von 30 Watt (55 Watt im Spitzenbetrieb) nutzen. Eine entscheidende Komponente für Spiele ist zudem die eingebaute Radeon-780M-Grafikeinheit mit RDNA-3-Architektur und Shared Memory. Dennoch ist an dieser Stelle auch zu betonen, dass die theoretischen 8,6 TFLOPs des ROG Ally im Vergleich zu den 1,6 TFLOPs des Stream Decks in der Praxis weniger Unterschied ausmachen, als es die Zahlen auf dem Papier nahelegen.

Was im laufenden Betrieb generell überrascht, ist die geringe Lautstärke der Lüfter, die gemessen an der Belastung in keinem der Szenarien unangenehm auffallen, eher das Gegenteil ist der Fall. Generell sei am Rande erwähnt, dass das Design des ROG Ally nicht jedem gefallen dürfte, aber sehr hochwertig ausgefallen ist. Das gilt für das Chassis des Geräts selbst wie auch – und vor allem – für die Bedienelemente, die weitgehend an das asymmetrische Layout eines Xbox-Controllers angelehnt sind.

Überdimensioniertes Display

Tatsächlich wäre die Stärke des SoC gar nicht so abwegig, wenn man den verbauten Full-HD-Touchscreen mit einer Bildschirmdiagonale von knapp 18 Zentimetern (sieben Zoll) überhaupt ausreizen möchte. In der Praxis schien es aber sinnvoller, die Auflösung herunterzuregeln und dafür mehr Bilder pro Sekunde zu erzielen. Hohe Auflösung und schnelle Bildwiederholraten sind auch in dieser Konstellation nur selten realisierbar.

Nicht mehr als eine nette Geste ist der Umstand, dass das IPS-Display eine Bildwiederholrate bis zu 120 Hz unterstützt. Gerade in der höchsten Auflösung wird diese Framerate von aktuellen Titeln nämlich so gut wie nie ausgereizt. Generell lässt sich darüber streiten, ob bei einem Display mit dieser Bildschirmdiagonale eine Full-HD-Auflösung wirklich notwendig ist. Der Unterschied ist natürlich erkennbar, fällt im Alltag allerdings nicht schwer ins Gewicht.

An dieser Stelle scheint die Entscheidung von Nintendo smarter, bei der niedrigeren Auflösung von 720p zu bleiben, dafür in der letzten Modellvariation der Switch mit einem OLED-Panel deutlich bessere Kontraste zu ermöglichen. Und im Übrigen auch eine homogenere Bildschirmhelligkeit: Das Display des ROG Ally neigte dazu, an den Rändern dünkler zu sein als in der Bildschirmmitte.

Navigation mit Stolpersteinen

Bevor es überhaupt an die Inhalte geht, muss man sich aber erst damit anfreunden, dass Asus Windows 11 als Betriebssystem für das ROG Ally auserkoren hat. Das hat zwar im Gegensatz zu Switch und Steam Deck den enormen Vorteil, dass man bei der Nutzung von Spiele-Plattformen genauso flexibel ist wie auf einem herkömmlichen Desktop. Schnell merkt man allerdings, dass Windows 11 dringend einen dedizierten Handheld-Modus benötigen würde, weil das Betriebssystem einfach nicht für kleine Bildschirme ausgelegt ist. Insbesondere die virtuelle Tastatur kann Nutzer schon an den Rand des Wahnsinns treiben.

Zwar versucht Asus unter der Bezeichnung "Armoury Crate" ergänzend eine eigene Lösung anzubieten, die sich über zwei Hardware-Buttons abrufen lässt und die wichtigsten Shortcuts zu Geräteeinstellungen sowie Direktzugriff zu Spielen ermöglicht. In der Praxis landet man aber doch immer wieder auf einer umständlich zu bedienenden Windows-11-Oberfläche – besonders am Anfang, wenn man die Plattformen und Games seiner Wahl erst einmal einrichten muss.

In die Steckdose verliebt

Der größte Haken des ROG Ally ist allerdings der mit der Performance verbundene Stromverbrauch. Anders als beim Steam Deck ist grundsätzlich nicht bei einer Leistungsaufnahme von 15 Watt Schluss, ein Turbo-Modus ermöglicht sogar 25 Watt und erhöht sich auf 30 Watt, wenn der Handheld am beiliegenden Netzteil angeschlossen ist. Es gibt auch einen Leise-Modus (9W), der allerdings nur sehr eingeschränkt zu empfehlen ist.

Am wichtigsten auf der Stirnseite ist der USB-C-Anschluss, um die Konsole wieder aufzuladen. Im Lieferumfang ebenfalls enthalten: ein Pappkarton, um die Konsole aufstellen zu können. STANDARD/Brandtner

Im besten Fall liegt die Akkulaufzeit des ROG Ally bei knapp zwei Stunden (Leise-Modus bei neun Watt). Im Turbo-Modus, wo der Handheld seine eigentlichen Stärken erst so richtig ausspielen kann, ist der Bildschirm nach weniger als einer Stunde schwarz. Zum Aufladen benötigt der fest verbaute 40-Wh-Akku des ROG Ally mit dem mitgelieferten Netzteil ungefähr zwei Stunden. Das sind Werte, die die Nutzung des Handhelds ohne Netzteil massiv einschränken und die Gerätekategorie an sich infrage stellen.

Ein gefesselter Champion

So beeindruckend es sein mag, mit welcher Leichtigkeit das kompakte ROG Ally selbst AAA-Titel wie zum Beispiel "Cyberpunk 2077" auf dem Full-HD-Bildschirm wiedergeben kann, darf man zwei wesentliche Nachteile dieses Systems keinesfalls unter den Tisch kehren: Zum einen muss man sich mit einer bestenfalls ambitionierten, aber unausgereiften Benutzeroberfläche herumschlagen. Sie zeigt, dass Geräte auf Basis von Windows 11 dringend einen dedizierten Handheld-Modus benötigen, weil Hardwarehersteller mit eigenen Behelfslösungen offenbar überfordert sind.

Zum anderen führt sich der Begriff "Handheld" ein wenig ad absurdum, wenn das Gerät in erster Linie an einer Steckdose brilliert. Gut, auch ans Netzteil angeschlossen hält man das Gerät noch immer in der Hand. Aber von tragbarer Konsole kann kaum die Rede sein, wenn der Akku im Turbo-Modus nach weniger als einer Stunde schlappmacht – in jenem Modus, der das Gerät eigentlich von der Konkurrenz abheben soll. In beiden Disziplinen zeigen Nintendos Switch und Valves Steam Deck immer noch, wie man es richtig – oder wenigstens spürbar besser – macht. Und das zu einem deutlich niedrigeren Einstiegspreis.

Bestrebungen im Handheld-Bereich wie jene von Asus sind dennoch gut und außerordentlich wichtig: Sie loten nicht nur die Grenzen dessen aus, was derzeit möglich ist, schließlich ist das ROG Ally derzeit der stärkste Gaming-Handheld auf dem Markt. Konzepte wie diese können andere vor zukünftigen Fehlern bewahren und den Weg für Verbesserungen ebnen. Somit tragen sie auch dazu bei, ein Stück weit zu verhindern, dass Mobile Gaming irgendwann ausschließlich auf Handys und Tablets reduziert wird. Ein Szenario, mit dem sich die meisten Spielerinnen und Spieler nach wie vor nicht gerne anfreunden möchten. (Benjamin Brandtner, 22.7.2023)