Stefan Brändle aus Paris

Das Journal du Dimanche, das einzige eigenständige Sonntagsblatt Frankreichs, ist eine der wichtigsten Stimmen im Pariser Blätterwald. Am kommenden Sonntag wird das JDD, wie es gerne genannt wird, das vierte Wochenende in Folge nicht erscheinen. Das hat die Redaktion diese Woche mit einer überwältigenden Mehrheit von 96 Prozent der Stimmen beschlossen. Sie protestiert gegen die Berufung eines neuen Chefredakteurs, Geoffroy Lejeune, dem das Etikett "rechtsextrem" anhaftet, seitdem er das ultrakonservative Magazin Valeurs actuelles geleitet hat. Auch soll er antisemitische Sprüche von sich gegeben haben.

Bei der Pariser Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" wird gestreikt. AFP/ALAIN JOCARD

Was die eher nach Mitte-rechts neigende JDD-Redaktion vor allem aufgebracht hat, ist das Vorgehen des neuen Besitzers Vincent Bolloré. Der bretonische Finanzmann, der sich als katholisch-konservativ bezeichnet, hatte mit der Sanierung afrikanischer Häfen ein Vermögen gemacht.

Neben dem JDD hat sein Medienunternehmen Vivendi andere Renommiertitel vom Lagardère-Konzern übernommen, so das Wochenblatt Paris-Match, die Radiostation Europe 1 und den Livesender CNews. Sie alle tendieren politisch klar nach rechts; CNews wird mit dem Trump-lastigen US-Sender Fox News verglichen. Diese Medien tragen mehr und mehr die Handschrift Bollorés, der den ultrarechten Ex-Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour zu fördern versucht. Schon vor einem Jahr publizierte die Redaktion von Paris-Match, einer früher unpolitischen Illustrierten, ein "Misstrauensvotum», nachdem Bolloré den ihm politisch missliebigen Chefredakteur ersetzt hatte.

Politischer Streit

Der Redaktionsstreik beim Journal du Dimanche zeugt nicht nur von einem sehr politischen Streit um den Zeitungskurs, sondern auch von einer tiefen Branchenkrise, in der wirtschaftliche und politische Interessen aufs engste verknüpft sind. Die meisten Pariser Medien sind hoffnungslos verschuldet und nahe am Bankrott. Das Boulevardblatt Le Parisien und die linke Libération fahren gemessen am Umfang bis zu 25 Prozent Defizit im Jahr ein. Dem linksliberalen Intelligenzblatt Le Monde und dem konservativen Le Figaro geht es nicht viel besser. Sie alle überleben nur dank massiver Staatshilfe in Form vielfältiger, wenig transparenter Direkt- und Quersubventionen. Bei der kommunistischen L’Humanité machen sie zum Beispiel 42 Prozent des Umsatzes aus. Ohne diese Gelder würden viele Titel nicht mehr existieren. Aber natürlich schwächt dies auch ihre politische Unabhängigkeit von der Staatsführung – konkret von Präsidenten wie Emmanuel Macron, der auch schon mal selber zum Telefon greift, um den Autoren "kritischer" Artikel die Leviten zu lesen.

Noch stärker ist die Abhängigkeit von den direkten Zeitungsbesitzern. Unter ihnen sind heute fast nur noch branchenfremde Financiers, die anderweitig Milliardenvermögen gemacht haben. Der Luxusgütermagnat Bernard Arnault (LVMH) hat zum Beispiel das führende französische Wirtschaftsblatt Les Echos vom britischen Pearson-Verlag (Financial Times) übernommen. Ihm gehört auch Le Parisien. Dieses früher eher unbedarfte Lokalblatt brachte in den jüngsten Vorstadtkrawallen, die durch einen tödlichen Polizeischuss ausgelöst worden waren, fast nur die Versionen der Polizei und ihres Ministers Gérald Darmanin, einem engen Macron-Vertrauten. Arnault, mit 149 Milliarden Euro einer der reichsten Erdenbürger, pflegt bei gemeinsamen Diners engen Kontakt zu Macron, zu dessen Wahl er auch offen aufgerufen hatte. Einem anderen Medientycoon mit zehnstelligem Finanzpolster, dem Telekom-Investor Patrick Drahi (6,1 Milliarden Euro), gehören das bedeutendste französische Wochenmagazin L’Express, der wichtigste Livesender BFM und kurioserweise auch die sehr antikapitalistische Libération.

Das Traditionsblatt Le Figaro ist im Besitz des Erben Laurent Dassault (acht Milliarden); Le Monde steht unter der Kontrolle von Xavier Niel (5,7 Milliarden), der mit der Produktion von Pornoseiten reich geworden war. Ihm schnappte der Marseiller Reeder Rodolphe Saadé (35,6 Milliarden) vor einem Jahr die in Südfrankreich sehr verbreitete Regionalzeitung La Provence vor der Nase weg; auf die zweite französische Wirtschaftszeitung La Tribune hat Saadé ein Vorkaufsrecht.

Großverdiener

Gar nicht so klar ist die Frage, was diese gewieften Großverdiener antreibt, in das Verlustgeschäft der französischen Presse zu investieren. Denn darum handelt es sich zweifellos, und trotz der verzweigten Staatshilfen: Die Auflagen und Werbeeinnahmen der französischen Titel sinken rapid; Le Monde brachte es in der Mittwochausgabe zum Beispiel fertig, auf 26 Zeitungsseiten keine einzige bezahlte Werbung zu publizieren. Und die Onlineauftritte decken die Kosten noch kaum, auch wenn sie tendenziell zulegen.

Um das Geld geht es den neuen Medienmagnaten mitnichten oder nur indirekt. Eher versprechen sie sich über den Besitz renommierter Medientitel kommerziellen, persönlichen oder politischen Einfluss.

All diese Zusammenhänge, begleitet von einem generellen Rechtstrend der französischen Politik, treten durch den Streik beim Journal duDimanche zutage. Er hat für die Beteiligten fast etwas Suizidäres, jedenfalls etwas Verzweifeltes. Einzelne Redaktionsmitglieder haben 400 Kulturschaffende zu einem Appell gegen den ultrarechten Chefredakteur mobilisiert; zu demselben Zweck spannen sie auch Regierungsmitglieder ein – obwohl sie damit Gefahr laufen, Macrons politisches Spiel zu spielen.

Bolloré hält an "seinem" Chefredakteur fest. Mit einem persönlichen Vermögen von 8,6 Milliarden Euro hat er an sich einen längeren Atem als die Streikenden. Aber falls er genug hat von seinem neuen medialen Steckenpferd, wird er nicht zögern, das JDD eingehen zu lassen. Damit wäre niemandem gedient. (Stefan Brändle aus Paris, 20.7.23)