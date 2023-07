Der Historiker Timothy Snyder sagte kürzlich im STANDARD-Interview, dass er nicht verstehe, warum für den russisch-ukrainischen Krieg völlig andere Regeln gelten sollten, als historisch für alle bisherigen Kriege galten. Auch der ukrainische Ökonom und Ex-Handelsminister Tymofij Mylowanow kritisierte kürzlich wieder einmal die offensichtliche Disbalance, wonach russische Flieger, Raketen und Drohnen laufend Städte angreifen, es der Ukraine von ihren westlichen Partnern aber untersagt wird, mit ihren modernen Waffen Stellungen auf russischem Staatsgebiet anzugreifen. In Grenznähe komme es dadurch zu Situationen, in denen Russland von ihrem Land aus mit Artillerie feuert und die Ukraine nichts dagegen unternehmen kann. Aber was sagt eigentlich das Völkerrecht dazu?

Aus völkerrechtlicher Sicht ist die Sache ebenso einfach wie klar, sagt Ralph Janik, Völkerrechtsexperte an der Sigmund-Freud-Privatuniversität: "Das komplette russische Staatsgebiet ist rechtlich Kriegsgebiet, auch wenn es das faktisch aktuell nicht ist." Rein theoretisch wäre also jeder Angriff auf militärische Ziele in Moskau gedeckt, egal ob es sich jetzt um Munitionslager, Luftwaffenstützpunkte oder das Verteidigungsministerium in Moskau handle.

Auch der Kreml sei ein solches Ziel, "wenn sich dort für den Krieg relevante Entscheidungsträger aufhalten" – was so gut wie immer der Fall sein dürfte. Sollte sich zur Zeit eines solchen Angriffs tragischerweise eine Zivilperson im Gebäude aufhalten, sei das, brutal gesagt, "blöd gelaufen" für sie. Zivile Opfer sollten und müssen zwar möglichst vermieden werden; wenn bei einem Angriff auf ein militärisches Ziel aber Zivilisten verletzt werden, sei dies grundsätzlich aus rechtlicher Sicht gedeckt, sagt Janik. Verhältnismäßigkeit ist hier das Schlüsselwort. Dass militärische Ziele in einem angreifenden Staat aber legitime Ziele sind, darüber herrscht im Völkerrecht unisono Konsens.

Grundsätzliche Einigkeit

Grundsätzlich sei man sich auch bei der Frage der Kombattanten weitestgehend einig. Dort gelte die sogenannte 24/7-Regel, wie sie der israelische Völkerrechtsgelehrte Yoram Dienstein beschreibt: Alle feindlichen Kombattanten dürfen demnach jederzeit, ohne Warnung, überall angegriffen werden; ob sie nun bewaffnet sind oder nicht; egal ob sie uniformiert sind oder nicht; egal ob sie auf einen zulaufen, stillstehen, herumschlendern oder auch schlafen. Wer also im Dienst der russischen Armee steht und sich auf dem Gebiet einer Kriegspartei aufhält, ist, solange der Krieg tobt, ein legitimes Ziel laut Völkerrecht – selbst tausende Kilometer von der Front entfernt und auch dann, wenn ein Soldat nie gegen die Ukraine gekämpft hat, erklärt Janik.

Ob Russland den Krieg offiziell erklärt hat oder nicht, sei dafür nicht relevant. Faktisch führt Russland einen Angriffskrieg und das seit 2014. Die Wagner-Söldner, die laut russischem Recht offiziell nie existierten, haben in ihrer Zeit in der Ukraine freilich ebenso aktiv an Kampfhandlungen teilgenommen und waren damit legitime Ziele. Schwieriger sei es nun, da sich viele von ihnen in Belarus aufhalten.

Auch das russische Verteidigungsministerium wäre ein legitimes Ziel für die Ukraine. IMAGO/ITAR-TASS

Sofern Belarus nicht (mehr) am Krieg beteiligt ist, gelten auf dessen Staatsgebiet die Regeln im Krieg so nicht. Schon allein aufgrund der Tatsachen, dass Belarus der russischen Armee zu Kriegsbeginn als Aufmarschgebiet diente und dass es den im Sold der russischen Armee stehenden Wagner-Söldnern nun Unterschlupf gewährt, müsse man aber diskutieren, ob Belarus tatsächlich als Kriegspartei anzusehen war und derzeit ist. Völkerrechtler antworten dann gerne mit "Das kommt darauf an, ob ...". Grundsätzlich werfe die Wagner-Privatarmee aber zahlreiche völkerrechtliche Fragen auf, die noch diskutiert werden müssen.

Kurzzeitige Besetzung Russlands?

Aber könnte die Ukraine theoretisch vorübergehend russisches Gebiet besetzen, wenn dies der Erfüllung ihrer Kriegsziele förderlich ist? "Ja", lautet auch hier die knappe Antwort des Völkerrechtsexperten. Man müsse nach einem angemessenen Zeitraum wieder verschwinden und dürfe sich kein Gebiet langfristig einverleiben. Es gebe kaum umfangreiche völkerrechtliche Schriften oder Diskussionen zu diesen Völkerrechtsfragen im Ukrainekrieg, weil vieles so klar und unumstritten ist, sagt Janik.

Und dennoch ergeben sich für die Ukraine abseits der rechtlichen Basis einige praktische Probleme. Janik beschreibt dies bildsprachlich mit einem Kickboxing-Kampf, bei dem der Ukraine beide Hände hinter den Rücken gebunden werden. Die eine Hand würden ihnen die westlichen Partner auf den Rücken binden, indem sie die politische, nicht rechtliche, Entscheidung treffen, ihnen den Einsatz von Waffen auf russischem Staatsgebiet zu verbieten (wobei sich die Ukraine nicht immer daran gehalten hat, was vielleicht insgeheim von den USA stillt toleriert wird).

Russische Soldaten sind 24/7 legitime Kriegsziele laut Völkerrecht. REUTERS/Alexander Ermochenko

Die zweite Hand binde der Ukraine das humanitäre Völkerrecht auf den Rücken. Sie muss nämlich aufpassen – trotz aller verbrecherischen Aktionen der Russen –, nicht der sogenannten negativen Reziprozität zu verfallen. Sprich: Egal wie oft Moskau das Völkerrecht bricht, ein "Auge um Auge" gestattet es nicht. Kiew muss sich auch nach dem Beschuss ziviler Infrastruktur durch Russland, auch nach der Tötung von Kriegsgefangenen durch Russland und auch nach der Verschleppung von ukrainischen Kindern nach Russland an die Regeln des Krieges halten.

Diesen ungleichen Kampf zu gewinnen ist schwierig. So viel ist klar. Vielleicht werden aber gerade deshalb aktuell Stimmen lauter, die hoffen und fordern, dass zumindest eine Hand der Ukraine sozusagen entfesselt wird. Sodass die Ukraine etwa mit Luftunterstützung durch westliche Kampfjets auch militärische Ziele in Russland angreifen darf. Das Völkerrecht würde es jedenfalls decken. (Fabian Sommavilla, 23.7.2023)